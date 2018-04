Boek: De mooiste pelgrimsroutes in Europa

Een tijdje de dagelijkse beslommeringen vergeten, een droeve gebeurtenis verwerken, mensen uit andere landen ontmoeten of zoeken naar de zin van het bestaan: allemaal redenen waarom pelgrimstochten de laatste jaren enorm winnen aan populariteit.

Het prachtig uitgegeven boek 'Pelgrimage' van Derry Brabbs behandelt tien historische pelgrimsroutes in Europa. Natuurlijk komen de route naar Santiago de Compostella en de Via Francigena aan bod, maar ook minder bekende tochten als de St. Winefride's Well in Wales en de Via de la Plata in Spanje krijgen uitgebreid aandacht.

Derry Drabbs vertelt over de bezienswaardigheden onderweg en beschrijft ook de historische achtergronden en de redenen waarom de route een religieuze betekenis heeft. Iedere route wordt geïllustreerd met mooie foto's.

Pelgrimage: De mooiste pelgrimstochten in Europa van Derry Brabbs

Uitgeverij: Kok

Aantal pagina's: 256

Harde kaft, 39,99 euro

