Reis als een local: insider tips van ambassadeurs uit de hele wereld

Touroperator TravelBird stelde ambassadeurs uit de hele wereld twee eenvoudige, maar veelzeggende vragen. Als een reiziger slechts 48 uren heeft in hun land, wat zouden ze dan moeten zien, doen en eten? En, bestaan er misvattingen of onjuiste clichés over hun land?

Giorgio Novello uit Italië

Als iemand Italië 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Ik raad natuurlijk Venetië, Florence en Rome aan, die trouwens met elkaar verbonden zijn door middel van een uitstekend netwerk van hogesnelheidstreinen. Omdat ik iets origineels wil aanbevelen zal ik tips geven uit de drie regio's in de buurt van deze drie steden.

In de buurt van Venetië: een boottocht van zeventig kilometer op de Brenta rivier te beginnen bij de stad Padua door een idyllisch landschap richting de Euganische Heuvels. Eerst vaar je langs Venetiaanse landhuizen (inclusief een van Palladio die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat). Vervolgens vaar je door Padua, de stad waar een van de oudste universiteiten van Europa staat en waar de eerste vrouw ter wereld in 1678 afstudeerde. Ten slotte vaar je richting de voet van de Euganische Heuvels en de Middeleeuwse stad Monselice.

Rondom Florence: bezoek het literaire landschap Giosuè Carducci in Castagneto Carducci. Literaire landschappen zijn culturele routes langs belangrijke plekken waar Italiaanse schrijvers en dichters hebben gewoond of waar hun meesterwerken door geïnspireerd zijn. In het literaire landschap kan je bijvoorbeeld een bezoek brengen aan het geboortehuis van een auteur, aan de school waar hij/zij op heeft gezeten en aan de kamers waar de meesterwerken zijn geschreven. Ook kan je lezingen over hun werk bijwonen, meedoen aan evenementen, zoals concerten en theaterstukken en genieten van traditionele gerechten in gerenommeerde restaurants... Het literaire landschap van Giosuè Carducci is vooral belangrijk omdat het gewijd is aan deze dichter die in 1906 de nobelprijs won. Hij zette bovendien de Dante Alighieri Vereniging op, die nu verantwoordelijk is voor alle literaire landschappen door heel Italië.

In de buurt van Rome: bezoek het kleine dorpje Tolfa gelegen op de top van een heuvel op 45 minuten van Rome. In het dorpje ligt een prestigieus Noors-Italiaans cultureel instituut en het is daarom een trekpleister voor culturele, literaire en wetenschappelijke uitwisselingen tussen Zuid- en Noord-Europa. Het Archeologisch Museum met Etruskische vondsten is ook een bezoekje waard.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Italië waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Een veel voorkomend cliché is dat mijn land erg sterk is in 'soft skills' zoals mode, design, cuisine en kunst en slecht is in 'hard skills' zoals technologie, wetenschap en ruimtevaart. Maar Italië is ook een toonaangevend land op het gebied van geavanceerde technologie, wetenschap, nanotechnologie, farmaceutica, energie en ruimtevaart. Werktuigmachines en werktuigtechnologie zijn een van onze voornaamste exportproducten en we zijn de op vijf na grootste producent ter wereld na de Verenigde Staten, China, Japan en Duitsland.

Tomislav Bošnjak uit Kroatië

Als iemand Kroatië 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Wanneer je twee dagen in Kroatië bent, ongeacht het seizoen, kan je het beste als eerste Dubrovnik bezoeken. Loop langs de stadsmuren, drink malvasija wijn, eet traditionele gegrilde vis met snijbiet en aardappelen en eindig de maaltijd met rožata (soort custardpudding).

Reis daarna door naar Plitvice, loop langs de watervallen, drink šljivovica (pruimenbrandewijn), eet een maaltijd van gezouten en gerookt vlees met zuurkool en aardappelen en geniet van licka pita als dessert. Vervolgens is Zagreb ook een bezoekje waard, waar je de kathedraal, de Gornji Grad (de bovenstad) met de Sint-Marcuskerk, het Jelacic plein en de stadsmarkt kunt aanschouwen. Geniet van štrukli en een Zagrebacki schnitzel en blus het af met een lokaal biertje of een lokale droge wijn, gemengd met Jamnica bruisend mineraalwater, ook wel bekend als een gemišt.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Kroatië waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Kroaten worden soms door buitenstaanders omschreven als erg terughoudend en bekrompen. De achttien miljoen reizigers die Kroatië jaarlijks bezoeken ondervinden dat dit eigenlijk helemaal niet zo is.

Matthijs van Bonzel uit Nederland

Als iemand Nederland 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Als je maar 48 uur in Nederland bent, raad ik aan een deel van de tijd in Amsterdam door te brengen en de geschiedenis en cultuur van deze prachtige stad in je op te nemen. Huur een fiets en rijd langs de grachten of maak een boottochtje. Breng een bezoekje aan het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum of het Anne Frank Huis en strijk vervolgens neer op een fijn terrasje.

Wanneer je dit allemaal hebt kunnen zien en doen binnen 24 uur, dan raad ik aan de overige tijd buiten Amsterdam te spenderen. Reis bijvoorbeeld af naar Den Haag of Rotterdam. Bezoek het Binnenhof en het Mauritshuis in Den Haag of verken modern Rotterdam en breng een bezoekje aan de grootste haven van Europa. Nederland biedt voor ieder wat wils.

Wat moet je eten? Doe lekker Nederlands en probeer poffertjes, een kroket of frikandel. Wil je liever wat uitgebreider eten, kies dan voor een rijsttafel. De gerechten zijn eigenlijk Indonesisch, maar hebben een koloniale oorsprong. De Nederlanders introduceerden de rijsttafel tijdens hun aanwezigheid in Indonesië, vandaar de Nederlandse naam. Vergeet natuurlijk ook geen stroopwafels mee naar huis te nemen.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Nederland waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Maak je geen zorgen, we roken niet allemaal wiet!

Jorge-Castro Valle uit Mexico

Als iemand Mexico 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Bezoek in ieder geval Mexico-Stad. Omdat het de hoofdstad van het land is en veel te bieden heeft, is het een leuke stad voor een kort verblijf. Reizigers zouden naar het historische centrum van de stad moeten gaan, aangezien dit echt een must-see is. Ook moeten ze een bezoekje brengen aan Zócalo met de Kathedraal en de muurschilderingen in het Nationale Paleis. Loop ook over Avenida Madero, bezichtig Bellas Artes en wandel door het Alameda. Om wat meer te weten te komen over de geschiedenis van Mexico is het interessant om het Museum van Antropologie en Geschiedenis te bezoeken. Alleen al om de architectuur van het museum is het een bezoekje waard. Wanneer je geïnteresseerd bent in moderne kunst, biedt het Tamayo Museum naast kunst van Mexicaanse kunstenaars ook goede tijdelijke exposities.

Reizigers zouden ook Coyoacán moeten verkennen. Een buurt die veel van zijn verleden heeft bewaard en waar het centrum een uitstekende recreatieplek voor families is. Daarnaast vind je hier ook het huis van Frida Kahlo en het Anahuacallimuseum van Diego Rivera. Mocht je nog tijd hebben, dan is het een aanrader om de piramides van Teotihuacán te bezoeken.

Qua eten, adviseer ik om alles te proberen. Van tacos de pastor, suadero of campechanos op straat tot de hedendaagse cuisine van Mexicaans fine-dining. Reizigers mogen de markten, zoals Mercado de San Juan of Mercado de Medellín ook niet missen. In een land als Mexico speelt eten een fundamentele rol. Veel sociale interactie vindt plaats tijdens het eten, daarom leer je het land het beste kennen via de maag.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Mexico waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Er bestaan enkele clichés over Mexico en de inwoners, maar veel daarvan zijn ontstaan door onvolledige informatie of gaan over het oude Mexico. Een van de beste voorbeelden hiervan is een slapende Mexicaan onder een cactus met een fles Tequila naast zich.

Nagy Zoltán uit Hongarije

Als iemand Hongarije 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Wandel over de Margarethabrug en loop langs de kade van de Donau in Boedapest. Bezoek het Parlement, geniet van een boottochtje en bezoek het kasteel. Andere steden die ik aanraad zijn Szentendre (25 kilometer ten noorden van Boedapest), Visegrád, de Donauknie, Tihany en het Balatonmeer.

Bezoekers zouden ook een van de thermale baden in Boedapest moeten proberen (Gellért, Rudas of Lukács). Op het gebied van eten zouden reizigers de Hongaarse Goulash, de vissoep, Wiener Schnitzel, lescó, gevulde koolrolletjes, Dobos-taart en Somlói galuska moeten proeven.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Hongarije waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Enkele misverstanden: 'Hongaren spreken geen andere talen. In werkelijkheid spreken jongeren bijna allemaal Engels en in Boedapest kun je in de meeste winkels in het Engels geholpen worden. Nog een misverstand: Hongaren zijn xenofoob. Hongaren (vooral in de kleinere steden) houden juist van buitenlanders, Hongaren staan zelfs bekend om hun gastvrijheid. Ze schieten je direct te hulp wanneer je verdwaald bent, ze delen hun eten met je en bieden je pálinka (een sterke drank) aan tot je niet meer kunt drinken. Misverstand nummer drie: Antisemitisme. We hebben verschillende synagogen in Boedapest, waaronder de grootste synagoge in Europa is. De joodse wijk is het meest levendige deel van de hoofdstad met restaurants, winkels, joodse gemeenschapshuizen en pubs.

Román Macaya uit Costa Rica

Als iemand Costa Rica 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Ervaar het opmerkelijke en diverse landschap van Costa Rica, met schitterende bossen, natuurreservaten en tropische stranden, dat voor iedere reiziger iets unieks biedt. Strandaanbidders kunnen het beste langs de kust van de Grote Oceaan blijven en genieten van Guanacaste en Nicoya Peninsula. Natuurliefhebbers trekken dan weer beter naar de Northern Plains of naar de Caribische kust en brengen een bezoekje aan Puerto Viejo. Ook een tocht door het Monteverde's Cloud bos en een beklimming van de Arenal Vulkaan mogen niet ontbreken.

Wil je naar de hoofdstad San José? Breng dan zeker een bezoek aan het Nationale Theater, de Kathedraal, Barrio Amón (een van de oudste buurten in het land), het Nationale Park, de Jade en Gold Musea en de nationale dierentuin. Een typische Costa Ricaanse lunch bestaat uit rijst, bonen, kip of vlees, rijpe bananen en seizoenfruit.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Costa Rica waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Een onjuist cliché: reizigers die tijdens hun vakantie komen genieten van het natuurschoon in Costa Rica, zullen wellicht de indruk krijgen dat Costa Ricanen altijd in een soort 'vakantie-tempo' leven. Maar de werkethiek van Costa Ricanen is juist erg sterk. Velen werken in de technische dienstverlening en hightech-productie. Veel mensen, zelfs degenen die Costa Rica hebben bezocht, hebben het idee dat het land hoofdzakelijk een agrarische economie heeft, maar in werkelijkheid bestaat onze export voornamelijk uit technische dienstverlening en medische apparatuur.

Elizabeth Ellison-Kramer uit Oostenrijk

Als iemand Oostenrijk 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Omdat ik in Wenen geboren ben, zou ik de hoofdstad van Oostenrijk aanraden. Bezoek het Schönbrunn paleis. Dit is het voormalige keizerlijke zomerverblijf dat gebouwd is tijdens het bewind van keizerin Maria Theresa. Het is absoluut een bezoekje waard en een van de populairste bezienswaardigheden.

Ik raad ook aan om af te reizen naar Salzburg en het stadje Oberndorf. In Oberndorf staat de kapel waar 'Stille Nacht' in 1818 voor het eerst op Kerstavond werd gezongen en deze stad is uitgeroepen tot cultureel erfgoed door UNESCO.

Wenen staat bekend om zijn koffiehuizen, waar een breed assortiment koffie en zoete lekkernijen wordt aangeboden (zoals Sachertorte, Linzer Torte en Kaiserschmarrn). Voor degenen die meer van hartig houden is de Wiener Schnitzel een must.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Oostenrijk waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Het stereotype beeld van Oostenrijkers is dat iedereen een Dirndl of Lederhosen draagt, ze vaak op de ski's staan en men The Sound of Music geweldig vindt. Ik geloof dat The Sound of Music juist populairder is in andere landen dan in Oostenrijk. Maar het is wel waar dat - vooral in het westen - veel Oostenrijkers gek zijn op skiën. Oostenrijk staat niet alleen bekend om zijn historische bezienswaardigheden, maar ook om zijn moderne en duurzame architectuur.

Aníbal de Castro uit de Dominicaanse Republiek

Als iemand de Dominicaanse Republiek 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

De Dominicaanse Republiek heeft een geweldige diversiteit aan stranden: met goud zand in het noorden, witte stranden in het oosten en met zwart zand aan de zuidkust. Door deze variatie kan je een afwisselende ervaring van de Caraïben te ondervinden. Ik raad aan om op een zaterdag een catamaran-excursie naar het eiland Saona te maken: zwemmen in het heldere water en wandelen op het witte zand is een onvergetelijke ervaring.

Een andere optie is om af te reizen naar Palmar de Ocoa Bay, waar bezoekers kunnen genieten van een spectaculair uitzicht en een aangenaam briesje. Bezoek vervolgens Ocoa Bay en probeer de wijnselectie van een van de belangrijkste wijngaarden van het land. Zondag is de beste dag om de eerste stad van het Amerikaanse continent per fiets te ontdekken, waarbij je kunt genieten van het culturele aanbod, lokale design winkels en cafés. Bezoekers kunnen proeven van een breed aanbod van lokale lekkernijen in de Colonial Zone. Ten slotte raad ik aan de dag te beëindigen terwijl je de Son of Merengue danst op de klanken van de Bonyé groep voor de koloniale ruïnes van het San Francisco klooster.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in de Dominicaanse Republiek waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

De ontspannen stemming van de Dominicanen moet niet verward worden met een gebrek aan motivatie om te werken. In tegendeel zelfs, Dominicanen zijn standvastig en ondernemend en werken van dag tot dauw met een gezonde inzet en positieve houding.

Jørn Eugene Gjelstad uit Noorwegen

Als iemand Noorwegen 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Bezoek in Oslo het Operahuis, het Munchmuseum, het Vigeland Park en het Frammuseum. Er zijn weinig plekken waar je beter een drankje langs het fjord kunt drinken dan bij het Operahuis. De architectuur is schitterend en het is erg leuk voor kinderen om over het dak te rennen. Bij het dichtbijgelegen Sørenga kun je zwemmen in een prachtige stedelijke oase en het Astrup Fearnley museum is ook zeker een bezoek waard.

Neem vervolgens de trein naar Bergen en loop vanaf de charmante visserswerf naar Fløyen. Het is een fantastische, idyllische route door een prachtige, historische woonwijk. En uiteindelijk kun je genieten van een adembenemend uitzicht over Bergen, het fjord en de bergen. Je kan ook de kabelbaan omhoog nemen en de route naar beneden lopen wat even mooi is. Genieten van de natuur en de buitenlucht wordt gezien als nationaal tijdverdrijf in Noorwegen. Dit wordt weerspiegeld in de manier waarop ze de natuur in stand proberen te houden. Op VisitNorway.com vind je een lijst met milieuvriendelijke hotels en bestemmingen.

Ten slotte kun je Noorwegen niet verlaten zonder te proeven van lokale vis, zoals zalm, garnalen en mosselen. En dan op zowel traditionele als moderne bereidingswijze. Probeer ook geitost, een zoete geitenkaas die elke Noor op zijn 'matpakke' (huisgemaakte broodjes) smeert en meeneemt naar school of werk.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Noorwegen waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Er wordt gezegd dat Noren afstandelijk zijn. Maar dat is verre van waar. Ze hebben een andere mentaliteit vergeleken met landen die zuidelijker liggen, dat klopt. Ze zullen wellicht geen praatje maken in de bus of met vreemden praten, maar koud zijn ze zeker niet. Wanneer je vriendschap sluit met een Noor, maak je een vriend voor altijd.

Fernando Bucheli uit Ecuador

Als iemand Ecuador 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Reizigers moeten het oude centrum van Quito bezoeken en daarna het 'Mitad del Mundo' monument bewonderen. Ga de volgende dag naar Mindo Valley, een subtropisch regenwoud op zo'n twee uur rijden van de stad.

Qua eten is het voor ontbijt leuk om bolones verdes te proberen bij de koffie. Voor de lunch raad ik aan de garnalen ceviche, locro (aardappelsoep), seco de gallina, vruchtenijs en pannenkoeken met chocola (aangezien het gemaakt is met de beste cacao van de wereld) te proberen. Ten slotte is de kippensoep als avondeten erg lekker.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Ecuador waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

De strohoed wordt verward met de zogenaamde Panamahoed, maar komt oorspronkelijk uit Ecuador en niet uit Panama.

Ritva Koukku-Ronde uit Finland

Als iemand Finland 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Als je 48 uur de tijd hebt in de stad raad ik aan om in de Helsinki regio te blijven en een bezoek aan het centrum te brengen. Hier kan je de Jugendstil architectuur ontdekken in de oude stad en moderne, duurzame architectuur bewonderen in Jätkäsaari of Kalasatama. Andere aanraders zijn de eilanden rond de stad (Suomenlinna staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst), de oude stad Provoo met prachtige houten huisjes en het Nuuksio Nationale Park in Espoo. Afhankelijk van het seizoen, kunnen enkele buitenactiviteiten ook verruild worden voor museumbezoeken.

Bezienswaardigheden in Helsinki: de Kathedraal van Helsinki, de Temppeliaukio-kerk, het Ateneum Museum, het Museum van Hedendaagse Kunst Kiasma, de Helsinki oude markthal, Torikorttelit - het design district en openbare sauna's, zoals Löyly en Allas Sea Pool. Een spannende nieuwe trekpleister, geopend in 2018, is het kunstmuseum Amos Rex in hartje Helsinki.

Wanneer je in Finland bent zou je zeker de pure smaak van de lokale natuur moeten proeven, zoals zoetwatervis, rendier, bessen en paddenstoelen. Wild en lokaal eten heeft een intense, pure en frisse smaak. Het traditionele Finse roggebrood is ook een must-try.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Finland waarvan jij denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Een cliché is dat Finse mensen verlegen en introvert zijn. We zijn wellicht een beetje terughoudend, maar mensen die naar Finland reizen ervaren juist dat Finnen erg vriendelijk, gastvrij en oprecht zijn. Wanneer Finnen iemand ontmoeten nemen ze vaak een observerende rol aan en willen ze beleefd zijn door hun gast de ruimte te geven.

Susan Bincoletto uit Canada

Als iemand Canada 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Iedereen weet dat Canada een groot land is, maar vaak realiseren bezoekers zich niet hoe groot het daadwerkelijk is. Ter vergelijking: Zwitserland past meer dan 240 keer in Canada. Daarom kan ik het aanbevelen om te kiezen voor een bepaalde regio of een van de grotere steden. Ik ben geboren in Montreal in de provincie Quebec en deze stad is een aanrader voor een onvergetelijke 48 uur in Canada.

Montreal is een echte tweetalige stad en je zal inwoners tijdens gesprekken vaak horen schakelen tussen Engels en Frans. Bezoekers kunnen in Montreal, een van de oudste steden in Canada, genieten van een mozaïek aan culturen. Ik raad bezoekers aan om door de charmante keistenen straatjes van de oude binnenstad te wandelen om de vroege ontwikkelingen van Montreal te ontdekken. Bezoek ook de Notre-Dame Basilica en aanschouw de indrukwekkende glas-in-lood ramen. Het is ook een must om een wandeling naar het Mount Royal Park te maken en te genieten van de prachtige vergezichten.

Wanneer je je dosis cultuur hebt gehad, kan je jezelf verwennen met een middagje shoppen. Verken de winkels van Rue Sainte-Catherine, een van de langste straten van Canada. Hier vind je mooie schoenen bij Little Burgundy, Montreal-design vegan-leerproducten van Matt & Nat en geweldige mode bij Simons.

Geen enkel bezoek aan Montreal is compleet zonder het zien van een ijshockeywedstrijd. Geniet van de passie van de fans van Montreal Canadiens (oftewel The Habs, zoals ze beter bekend staan). The Habs zijn het langstlopende professionele ijshockeyteam ter wereld en staan bekend om hun trouwe supportersgroep.

Ook culinaire liefhebbers kunnen hun hart ophalen in Montreal. Een sandwich met gerookt vlees van de wereldberoemde Schwartz's Deli mag je niet missen. En kom erachter waarom de Montreal-stijl bagels hier zo populair zijn en koop een zak bij St-Viateur om mee naar huis te nemen. Geniet tot slot van een klassieke Frans-Canadese verwennerij, zoals poutine. Het traditionele gerecht bestaat uit frietjes bedekt met kaas en jus, maar er zijn tal van manieren om van deze snack genieten.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Canada waarvan jij denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Eerlijk gezegd zijn er veel clichés die wel kloppen: Canadezen zijn vriendelijk, tolerant en, sorry, maar we verontschuldigen ons inderdaad heel vaak. Een cliché dat niet juist is, is dat Canadezen vooral op het platteland wonen. Natuurlijk hebben wij ontzettend veel ruimte voor onze 36 miljoen inwoners, maar 81 procent van de Canadezen woont in steden en die zijn ongelofelijk multicultureel. Toronto is zelfs erkend als de meeste multiculturele stad ter wereld. Mede daarom hebben wij zulke levendige en innovatieve creatieve sectoren, entertainers en artiesten en kunnen wij genieten van uitzonderlijke culinaire ervaringen. Hoewel we erg stedelijk zijn geworden, genieten we van de natuur in onze vrije tijd en zijn we dankbaar voor degenen die het land cultiveren en de natuur beschermen.

Melita Sta. Maria-Thomeczek uit de Filipijnen

Als iemand de Filippijnen 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Reizigers zouden de eilanden moeten bezoeken. Je kunt dit het beste doen vanaf het eiland Cebu, zodat je de drukte van Manilla vermijdt. Cebu zelf heeft tal van bezienswaardigheden, waaronder geweldige stranden. Probeer ook zeker de lokale gerechten 'lechon' (geroosterd speenvarken) en 'sutokil' (vis bereid op drie manieren: gegrild, in de soep en als een soort ceviche). Bohol bereik je in slechts twee uur met de pont en biedt onder andere nog meer witte stranden, de Chocolate Hills en de prachtige Loboc rivier. Ook vind je er veel oude kerken die enkele jaren terug helaas schade hebben opgelopen ten gevolge van een aardbeving. Deze worden momenteel hersteld.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in de Filipijnen waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Filipijnse inwoners staan bekend als zorgeloos en goedgehumeurd. Vaak onderschat men dan ook hoe serieus en toegewijd ze kunnen zijn wanneer ze verantwoordelijkheid dragen of wanneer ze deelnemen aan een ernstige discussie.

Nicole Roberton uit Nieuw-Zeeland

Als iemand Nieuw-Zeeland 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Nieuw Zeeland is misschien wel een klein land maar we hebben adembenemende natuurlandschappen, bruisende moderne steden, pittoreske fiets- en wandelpaden, dynamische kunst en cultuur en avontuurlijke activiteiten en filmlocaties in overvloed. Ik beloof je dat je geen spijt zult krijgen wanneer je je reis verlengt want dan heb je veel meer mogelijkheden om de wereldberoemde oesters en het rund- en lamsvlees te proberen en dit weg te spoelen met bekroonde Pinot Noir en Sauvignon Blanc wijnen.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Nieuw-Zeeland waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Het is geen cliché, maar het is verbijsterend wanneer Europeanen me vertellen dat ze als kinderen dachten dat iedereen in Nieuw Zeeland op de kop loopt. Het is ook interessant dat, ondanks het feit dat de wereld rond is, er platte wereldkaarten bestaan. Nieuw Zeeland eindigt altijd onderaan de kaart, waardoor het lijkt alsof we ons aan het einde van de wereld bevinden. Om dit tegen te gaan hebben wij geweldige wereldkaarten, zoals de Ondersteboven Wereldkaart... De locatie is afhankelijk van de aanschouwer.

Luis F. Carranza uit Guatemala

Als iemand Guetemala 48 uur bezoekt, waar zouden ze dan naartoe moeten gaan? Wat zouden ze moeten zien? Wat zouden ze moeten eten?

Toeristen moeten sowieso 'Old Guatemala' bezoeken. Een koloniale stad die slechts 40 kilometer van de hoofdstad vandaan ligt en erkend is als UNESCO Werelderfgoed. In Antigua Guatemala kun je de beste restaurants vinden. Ik raad 'Parrillada Chapina' aan: een braadstuk, zwarte bonen, rijst en guacamole. Er zijn ook uitgebreidere gerechten zoals 'Ka'ik': een dikke soep gemaakt met kalkoen en unieke kruiden uit Guatemala. Vanuit Antigua kunnen toeristen het meer van Atitlán bezoeken, waar je de Mayacultuur kan bewonderen. Ook kun je hier enkele actieve vulkanen beklimmen, zoals de 'Pacaya' of de 'Volcán de Fuego', die dichtbij de hoofdstad liggen.

Bestaat er een veelvoorkomend cliché over de mensen in Guatemala waarvan u denkt dat het niet representatief of onwaar is?

Ik denk dat er veel clichés bestaan, maar de meest voorkomende is dat mensen denken dat Guatemala een tropisch land is. Maar Guatemala heeft veel microklimaten, dus je vindt hier heel hoge en juist heel lage temperaturen. Wanneer je aan de kust verblijft zal je vooral warm weer ervaren, maar reis je af naar de Western Highlands tussen december en februari dan kan je zelfs in vriestemperaturen terecht komen.