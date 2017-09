Op zoek naar de verborgen cultuurschat: Ontdek Bochum

Bochum is op zijn mooist vanop de 63 meter hoge schachttoren van de vroegere steenkoolmijn waar tegenwoordig het Deutsches Bergbau-Museum is ondergebracht. Hier heb je een prachtig zicht over de gewezen industriestad, die zichzelf heeft heruitgevonden als hedendaags cultuurcentrum. Zowat 15 meter onder de grond ontdek je dan weer hoe het er vroeger aan toeging: je daalt met de lift af in een mijnschacht en vangt een glimp op van hoe de mijnwerkers in de vorige eeuw hun werkdagen hier sleten. Even leerrijk als aangrijpend. Het Bergbau-Museum brengt het mijnverleden van de stad en de streek tot leven aan de hand van modellen, relikwieën, monumentale gebouwen en fraaie tentoonstellingen, gespreid over een totale expositieruimte van 13.000 m² boven de grond en een 2,5 kilometer lang ondergronds netwerk.

400.000 bezoekers

Bochum is de perfecte locatie voor het grootste mijnmuseum van Duitsland. Tijdens de hoogdagen van de steenkoolindustrie telde de stad namelijk het hoogste aantal mijnen van het Ruhrgebied, op zijn beurt het epicentrum van de 19e- en 20e-eeuwse kool- en staalindustrie in Duitsland. Elk jaar lokt het museum zowat 400.000 bezoekers. Die krijgen een bijzonder levensecht beeld van de kolenmijn van weleer en zien tegelijk de resultaten van de vele internationale onderzoeksprojecten die in de schoot van het museum worden uitgevoerd.

Vizier op moderne kunst

Het Kunstmuseum Bochum, de tweede cultuurtempel van de stad, laat het verleden volledig los en richt zijn vizier op moderne kunst. Die is niet enkel van Duitse origine, maar komt van over heel Europa. Naast Duits expressionisme bevat de enorme collectie zo ook werken uit het Tsjechische symbolisme en kubisme. Het stadsbestuur van Bochum, dat het museum onder zijn hoede heeft, wil bezoekers een esthetische ervaring aanbieden én hen informeren over "democratische beginselen". De curatoren laten zich naar eigen zeggen niet laten leiden door commerciële overwegingen in de keuze van werken en thema's voor tijdelijke tentoonstellingen. Tijdens je zoektocht naar verborgen cultuurschatten in Bochum moet je zeker ook halt houden aan de Jahrhunderthalle, een van de vaste locaties van de Ruhrtriennale, het cultuur- en kunstenfestival dat zich uitstrekt over het volledige Ruhrgebied.

Dino's in het heelal

Wil je je zintuiglijke horizonten nog wat verder verruimen, ga dan naar het Zeiss Planetarium. Het in 1964 gebouwde sterrenkundecentrum is een van de modernste planetariums ter wereld. De centrale projector is gekoppeld aan een systeem van acht videoprojectoren, waardoor het beeld van de sterrenhemel levensecht wordt geprojecteerd op het koepelvormige dak. In de astronomieshows "Fascinerend heelal" en "Verre werelden - onbekend leven" maak je een fascinerende vlucht door ons zonnestelsel en duik je in de diepste diepten van het universum. De voorstelling "Van oerknal tot mens" gidst je, nou ja, van oerknal tot mens. Het Zeiss Planetarium heeft ook een tiental shows voor kinderen in zijn programma, met veelbelovende titels als "Lilli's reis naar de maan", "Het verhaal van de eenzame zon", "Avontuurplaneten", "Dino's in het heelal" en "Lars, de kleine ijsbeer". Zelfs als je niet van sterrenkunde houdt, beleef je hier een onvergetelijke dag.