Op stap met lama's in Zwitserland: 'Hoe zat dat weer met dat spuwen?'

We zouden deze keer eens in de zomer naar de bergen trekken. Om er met heel ons gezin als Heidi's over de groene alpenweiden te huppelen, dartelend tussen alpenroos en edelweiss. Kou zouden we zeker niet lijden, Wallis staat bekend als de 'zonnestudio' van Zwitserland, de abrikozen vallen je er zo in de mond. Je kunt er wandelen, fietsen, zwemmen en zelfs... lamatrekken! Het is weer eens wat anders dan skiën.

