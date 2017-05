Op deze luchthavens voelen Belgische reizigers zich het veiligst

De reizigers gaven Antwerpen voor dit criterium 8,4 op 10. Oostende kreeg 8, Luik 7,8, Brussel 7,5 en Charleroi 7,4. De resultaten van deze bevraging staan in het jongste nummer van het magazine van de verbruikersorganisatie.

Wat de veiligheidscontrole betreft haalden opnieuw Oostende en Antwerpen (7,7) de beste score, gevolgd door Brussel (6,8), Luik (6,7) en Charleroi (6,6). De signalisatie werd opnieuw in Antwerpen (8,2) als beoordeeld, gevolgd door Luik (8,1), Oostende (8), Brussel (7,6) en Charleroi (6,6). Alleen Antwerpen krijgt van Test-Aankoop de algemene tevredenheidsscore 'veel beter dan gemiddeld', de andere luchthavens moeten het stellen met 'beter dan gemiddeld'.

In het kader van dit onderzoek werden in totaal 11.000 reizigers bevraagd naar hun mening over luchthavens.

Op wereldschaal wordt de top drie ingenomen door Singapore, Tokio en Doha. In Europa halen de luchthavens van Amsterdam (Schiphol) en München de beste score, terwijl de Parijse luchthavens Charles De Gaulle en ook Orly relatief lage scores halen. Onderaan de tabel bengelen Heraklion (Kreta), Vitoria (Spanje) en Havana (Cuba).