Ooit grijs, nu groen: Het Ruhrgebied herrijst uit zijn as

Het Ruhrgebied is niet meer de kolenpot van weleer. Ooit grauw en lelijk, vandaag blakend van gezondheid. Ooit grijs, nu groen. Ooit deprimerend, vandaag ongemeen boeiend. Het vroegere industriegebied, met zijn talloze vervuilende schoorstenen en grote fabrieken, is uit zijn as herrezen. De regio in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die in 2010 werd uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa, is vandaag een broeihaard van kunst en cultuur. Maar dat is niet alles: in de slipstream van die culturele revolutie heeft zich een bloeiende toeristische industrie ontwikkeld in en rondom steden als Bochum, Duisburg, Dortmund, Essen en Oberhausen.

Duiken en klimmen

De metamorfose van het Ruhrgebied is nergens beter zichtbaar dan in Duisburg, de stad aan de Rijn, waar een reusachtig stilgelegd industriecomplex is omgeturnd tot het Landschaftspark Duisburg-Nord. Bezoekers kunnen er urenlang in het groen wandelen en fietsen. De voormalige hoogovens in het recreatiepark hebben een originele nieuwe bestemming gekregen: in een gasopslagtank is een duikcentrum gebouwd en in een oude ertsbunker bevindt zich een klimtuin. Ook in de Kaisergarten bij Schloss Oberhausen kunnen natuurliefhebbers hun hart ophalen. Samen met de kinderen kunnen ze er bovendien naar de dierentuin. De Ludwiggalerie van het neoclassicistisch kasteel stelt kunst van over de hele wereld tentoon.

Groen licht voor zuivere lucht

De regionale overheden in het Ruhrgebied hebben lovenswaardige inspanningen geleverd om hun natuurpatrimonium in ere te herstellen. De Emscher, die tot voor kort de twijfelachtige eer genoot van vuilste rivier in Duitsland, wordt tegen 2020 volledig gezuiverd. Bedoeling is om er een aantrekkelijk natuurlandschap te creëren. De belangrijkste steden van de regio zijn enkel toegankelijk met de wagen als die een milieusticker draagt. In de stadscentra zijn milieuzones gecreëerd, waar de luchtvervuiling tot een minimum wordt beperkt.

Toppers voor het hele gezin

Het autovrije centrum van Dortmund, met zijn ruim aanbod aan winkels en boetieks, is een klein paradijs voor shoppers. Hun échte paradijs ligt even verderop in Oberhausen en heet CentrO, een winkelcentrum met ruim 200 winkels, tal van restaurants en een klein pretpark. Over pretparken gesproken: op 20 minuten rijden van Oberhausen (Bottrop) ligt Movie Park Germany, waar jong en oud zich in de filmwereld van "Star Trek", "Ice Age" en "Dora" kunnen onderdompelen. Een andere topper voor het gezin is het Eisenbahnmuseum Bochum, een museum voor kids en ouders die niet van musea houden. Geen mens blijft onbewogen wanneer-ie oog in oog staat met de koplampen van zoveel machtige locomotieven en goederenwagons. Ook de treinrit met de Ruhrtalbahn zal je niet snel vergeten.

De ultieme kick

Een absoluut hoogtepunt is het uitzicht over het Ruhrgebied vanop het uitkijkplatform van de Gasometer in Oberhausen, een vroegere gastank die vandaag dienst doet als expohal. Dezelfde sensatie beleef je op de 209 meter hoge Florianturm-televisietoren in Dortmund. Als je op zoek bent naar de ultieme kick, moet je naar het Signal Iduna Park, de thuishaven van voetbalclub BVB Borussia Dortmund en het grootste voetbalstadion van Duitsland. Bij elke thuismatch tot in de nok gevuld. Het geluid van 81.000 fans die plots beginnen te juichen, dat moét je hebben meegemaakt ...