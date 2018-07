Ontdek Wallonië in twintig buitengewone festivals en evenementen

Picardisch Wallonië anders

Ontdek Picardisch Wallonie eens op een andere manier samen met een buitengewone kabouter die je, gewapend met een logboek in de hand, meeneemt op ontdekkingstocht langs 27 musea. In ieder museum ligt een buitengewoon object. Dat kan een kunstwerk zijn, maar ook een ander verrassend voorwerp. Je kan tot het einde van het jaar deelnemen aan deze mysterieuze tocht vol verrassingen.

Jurassic Park in België

Tot 4 november krijg je in Pairi Daiza de kans om de wereld van Jurassic Park te ontdekken. Veertien dinosaurussen uit de Verenigde Staten wonen de komende maanden in de Tuin der Werelden. Educatieve panelen vertellen over deze gigantische dieren die 150 miljoen jaar op onze planeet rondliepen en in de Explorer's Tent kunnen bezoekers zelf in het zand graven naar verborgen tanden, botten en andere verrassingen.

Smakelijke rondleiding in Blegny-Mijn met de mijnlamp

Een wandeling door de mijn van Blegny is al een belevenis op zich, maar tot oktober kan je op elke eerste vrijdag van de maand een unieke trip maken. Gewapend met een mijnlamp wandel je naar een diepte van 30 en 60 meter. Onderweg passeer je smulhaltes waar je plaatselijke lekkernijen zoals kaas, vleeswaren en bier kan proeven. Reserveren is verplicht.

Wallonië Welkom Weekends

De Walen nodigen je tijdens de Wallonië Welkom Weekends uit om je hun passie en streek te tonen. Er zijn tentoonstellingen, gastronomische wandelingen, voorstellingen en demonstraties in iedere gemeente en kunstenaars, ambachtslui en andere creatievelingen gooien hun deuren voor je open. Op de website Wallonie Bienvenue vind je de data en activiteiten.

13 diners op 13 buitengewone plaatsen in Wallonië

Tot eind september worden er op dertien plaatsen in Wallonië diners georganiseerd. De locatie is telkens een verrassing, maar het gaat steeds om plaatsen waar je je bijna geen tafel voor honderd gasten kan voorstellen. De data vind je op de website Les Tables Secrètes.

Bloemenparcours in het hart van Namen

Drie musea - Félicien Rops Museum, het TreM.a - Museum voor Oude kunsten en de Schippers/Decoratieve kunsten - staan tot het einde van september in het teken van de spectaculaire bloemstukken van Thierry Boutemy. De drie tentoonstellingen en een bijbehorend bloemenparcours vormen samen één geheel en loodsen je door de geschiedenis van de bloemenkunst. Ontdek de aanwezigheid van natuur en bloemen in het hart van de stad tijdens deze zinnenprikkelende wandeling.

Rouwen in het Gallo-Romeins museum in Ath

Het is weliswaar niet het vrolijkste onderwerp, maar wel iets waar we allemaal mee te maken krijgen en wat ons veel over het verleden kan vertellen. De expositie Dis Manibus in het Gallo-Romeins museum in Ath toont de rouwtradities en -rituelen vanaf de Romeinse tijd. Je ziet opgegraven objecten, maar maakt ook kennis met het belangrijke werk dat archeologen verrichten. De tentoonstelling loopt tot en met februari 2019.

De School van Vroeger

Kan je tijdens de zomervakantie de school niet missen? Trek dan naar Treignes en ontdek hoe het schoolse leven er vroeger uitzag. Tijdens het spektakelparcours Trignolles in Espace Masson maak je in elf scènes kennis met de landelijke wereld van de Ardennen in de jaren 1930 tot 1960. Onderweg moet je bijzondere objecten opsporen en raadsels oplossen.

Hedendaagse kunst in een historisch fort

Normaal is het Fort van Emines, het best bewaarde fort van de negen forten rond Namen, gesloten voor het publiek, maar tussen 7 juli en 11 november is het geopend voor een bijzondere tentoonstelling. Drie kunstenaars - Géorges Rousse, Renato Nicolodi en Juan Paparella - hebben kunstwerken ontworpen die ingaan op het individuele geheugen en het verband daarvan met het collectieve geheugen na het trauma van de oorlog van '14-'18, waarvan Emines een erfgoed is.

Een spook in het kasteel van La Roche

Tussen 7 juli en 25 augustus maakt het spook Berthe het kasteel La Roche onveilig. Berthe was de dochter van een graaf in de tiende eeuw. Ze dacht dat ze bedrogen werd door haar verloofde en verkocht naar ziel aan de duivel op voorwaarde dat ze wraak mocht nemen op haar verloofde en zijn minnares. Ze loopt de hele zomer in een wit gewaad op de muren van het kasteel in La Roche-en-Ardenne. De voorstelling is gratis bij te wonen vanaf 22 uur.

Artists at work in Zinnik

Tussen 6 en 25 augustus kan je in Zinnik met eigen ogen zien hoe kunstenaars van een blok steen een monumentaal kunstwerk maken. Iedere kunstenaar krijgt een stuk een ruwe steen of uitgezaagd blok. De stenen zijn afkomstig uit Zinnik. Het spektakel is dan ook bedoeld om de lokale grondstoffen en de vaardigheden om het steen te bewerken te promoten. Natuurlijk krijgen ook de kunstenaars de nodige aandacht.

Internationale badkuipenrace in Dinant

Gratis, vermakelijk en humoristisch. Dat is de internationale badkuipenrace in Dinant, een sportief en folkloristisch evenement waarbij de deelnemers zo snel mogelijk in een drijvende badkuip vooruit proberen te komen. De badkuipen mogen alleen door menselijke kracht vooruit bewogen worden. Ze moeten een parcours van een kilometer over de Maas afleggen voor het oog van zo'n 25.000 toeschouwers. Deelnemers worden beoordeeld op schoonheid, originaliteit en representativiteit van de stad of de actualiteit. Datum: 15 augustus.

Reuzenomelet op 15 augustus in Malmedy

Tienduizend eieren en een pan met een diameter van vier meter: dat is nodig om een reuzenomelet te bakken. In Malmedy klaart de Omeletvereniging er op 15 augustus deze klus. Muziek, spelen, dans en een barbecue zorgen voor een feestelijk tintje.

Ouderwetse volksspelen in Lens-Saint-Remy

Reis terug in de tijd en herbeleef tijdens het Vieille Fête de volkswedstrijden van vervlogen tijden. Van 17 tot 19 augustus kan je de spelletjes en wedstrijden die de Haspengouwse dorpen vroeger organiseerden, spelen. Er is ook een volksfeest, een mountainbikeparcours, varken aan het spit, muziek en ter afsluiting een feestelijk vuurwerk.

Schotse dagen in Eigenbrakel

Om van de Schotse sfeer te proeven hoef je niet naar Schotland te trekken. Tijdens het weekend van 18 en 19 augustus ontdek je de Schotse cultuur in Eigenbrakel tijdens de Scottish Days met sporttoernooien, dansspektakels, concerten en bij de talrijke proefstandjes. Eigenbrakel is overigens geen toevallige locatie voor dit Schotse festijn: de boerderij van Hougoumont is immers de laatste authentieke getuige van de Slag bij Waterloo.

Internationaal Straatkunstenfestival van Chassepierre

Ook in het weekend van 18 en 19 augustus kan je in Chassepierre terecht voor een internationaal straatkunstenfestival. Dit jaar - de 45e editie - staat het hele evenement in het teken van 'een vrij delirium'. Er komen meer dan 50 gezelschappen uit België, Frankrijk, Spanje, Nederland en Duitsland.

Retrofietstochten in Bergen en Ciney

Op 23 augustus 1914 vond de Slag bij Bergen plaats. Om de Engelse soldaten die toen deelnamen aan de strijd te eren, organiseert de stad een retro fietstocht op zondag 26 augustus. Iedereen die wil kan, mits verkleed in Engelse burgerkledij van het begin van de 20e eeuw, deelnemen aan de vijftien kilometer lange fietstocht. Degenen met de mooiste snor, fiets, hoed of chicste kostuum maken kans op een prijs.

Ook in Ciney kan je op 26 augustus deelnemen aan een vintage fietstocht, maar deze staat helemaal in het teken van de gastronomie. Je kan kiezen uit drie routes met een lengte van 30, 60 of 90 kilometer. La Savoureuse brengt liefhebbers van oude fietsen, vintagemodefanaten, recreatieve fietsers en lekkerbekken samen.

Experimentele archeologie in Aubechies

Tijdens het weekend van 25 en 26 augustus komen Belgische en buitenlandse archeologen samen in Aubechies om het publiek kennis te laten maken met de laatste ontwikkelingen in de archeologie. Ze tonen ambachtelijke activiteiten en experimentele archeologie. Het festival wordt opgeluisterd met nagespeelde historische spektakels, activiteiten en demonstaties. Galliërs, gevechten tussen gladiatoren en Romeinse soldaten..... Het passeert allemaal de revue.

Feest van de vogelverschrikker in Piétrebais

Normaal gezien is de taak van een vogelverschrikker om vogels weg te jagen, maar in Piétrebais mogen ze nieuwsgierigen juist naar het pittoreske dorpje lokken. Van half juli tot half september zie je de vreemde schepsels gemaakt van stro en doeken in de straten en op 18 en 19 augustus wordt er een heel feest voor ze georganiseerd. Op het programma van Les Épouvantails: een grote rommelmarkt, een boerenmarkt, eten en drinken en animatie in de vorm van springkastelen, een clown, karaoke, zumba en nog veel meer.