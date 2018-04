Ontdek Noord-Brabant, de Europese Regio van de Gastronomie in 2018

Tien maanden lang is de Noord-Brabantse agenda gevuld met foodevents, foodfestivals en foodconcepten onder de noemer Brabant Celebrates Food waarbij het draait om culinaire tradities, duurzaamheid, vernieuwende gerechten en eten op bijzondere locaties.

Zo heeft pop-up restaurant GAST speciaal voor dit gastronomische jaar haar deuren geopend in de Mariakapel in 's-Hertogenbosch. Een jaar lang koken toonaangevende chefs hier de sterren van de hemel.

Fietsen kan met originele fietsbelevingsroutes zoals Proef de 5 Trappisten route langs vijf trappistenkloosters, onder meer in de buurt van Tilburg. Kunstliefhebber? Dan is de prikkelende tentoonstelling 'Je bent wat je eet, over de kunst van eten' in Museum Jan Cunen in de gezellige stad Oss iets voor jou. Een verrassende blik op ons voedsel geeft Food is Fictie in het Stedelijk Museum in 's-Hertogenbosch, te zien vanaf 30 juni 2018.

Pop-up restaurants tussen aspergevelden

Tijdens het voorjaar staan de streekproducten in de schijnwerpers in Noord-Brabant. Asperges, aardbeien en ansjovis zijn dan volop te proeven tijdens het ProefMei culinair en cultureel festival van 31 mei t/m 3 juni 2018 in de historische stad Bergen op Zoom. Of wat dacht je van asperges smullen in pop-up restaurants tussen de aspergevelden? Van april tot en met juni staan er vijf asperge-evenementen op het programma waaronder 'Restaurant op 't Land' bij het dorp Wouw.

Culinaire food hotspots

Festivals en speciale evenementen kan je prima combineren met bekende culinaire hotspots in Noord-Brabant. Zoals de veel geroemde Kazerne - restaurant, kunstgalerie, lab en shop ineen - en Vane Restaurant & Skybar in designstad Eindhoven.

Of zet koers naar de Spoorzone in Tilburg, een industriële wijk met food hotspots, craft-bierbrouwerijen en bio-koffiecafés.

Eenmaal in 's-Hertogenbosch mag een Bossche Bol niet ontbreken; een lokale delicatesse van soezenbeslag gevuld met slagroom en een laag pure chocolade, die zich het best laat smaken op een terras aan de voet van de Sint-Janskathedraal uit 1530.

Over Noord-Brabant

Noord-Brabant is een gastvrije provincie met een heel eigen karakter en charme, ideaal voor een korte vakantie dichtbij. Vanuit Brussel sta je anderhalf uur later in licht- en designstad Eindhoven, op een uurtje rijden van Amsterdam. De stad van Philips hoort thuis in het rijtje bijzondere Brabantse steden, net zoals Breda, 's Hertogenbosch en Tilburg. Stuk voor stuk met mooie musea, imposante kerken, shoppingwijken en culinaire hotspots.

Treed in de voetsporen van de beroemde schilder Van Gogh. Zijn geboortehuis in Zundert, het Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch met originele werken van de meester en het 335 km lange Van Gogh fietspad met het fonkelende Van Gogh Roosegaarde fietspad bij Eindhoven zijn hoogtepunten.

Ook voor natuur kan je terecht in Brabant met het prachtige Nationaal Park de Biesbosch en Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.