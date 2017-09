Ontdek Duitsland op topsnelheid

De Duitse ICE wordt geprezen als de meest comfortabele hogesnelheidstrein in Europa. Ook in de Thalys en de Eurostar is het meer dan aangenaam reizen, maar de InterCityExpress gaat nog een stapje verder in zijn klantenservice. Kinderen - die gratis meereizen - kunnen onderweg de tijd doden in een speelhoek, om maar een voorbeeld te geven. Naast kindercoupés zijn er ook stiltecoupés. De zit- én beenruimte is royaal. Je treinticket op voorhand boeken is niet verplicht. Je kunt zo mee, op voorwaarde natuurlijk dat er nog plaatsen zijn. Als je minstens zes maanden voor afreis reserveert, geniet je over het algemeen wel scherpere tarieven. Alleen de goedkoopste tickets zijn gebonden aan een specifieke trein.

Gratis wifi

Zowel in eerste als tweede klas kunnen reizigers gebruikmaken van een gratis wifi-netwerk. Al is de sterkte van dat netwerk niet in alle rijtuigen gelijk. In de 2e klas kun je met het aangeboden gratis datavolume beperkt van het internet gebruikmaken: eenvoudig surfen, de sociale media raadplegen ... In 1e klas kun je even vlot online als op het werk. Grote e-mailbijlagen binnenhalen, video streamen: een fluitje van een cent. Een bijkomende luxe voor reizigers in 1e klas: in Keulen en Frankfurt hebben ze toegang tot de DB Lounges.

De snelste weg naar de kerstmarkt

De ICE-treinen vanuit België beleven hun piekperiode tegen het einde van het jaar, wanneer we massaal de grens oversteken om een van de beroemde Duitse kerstmarkten te bezoeken. "Zowel Aken als Keulen zijn voltreffers", aldus Filip Denyn, routemanager bij NMBS Europe. "Maar je kan ook verder reizen met de ICE-trein, bijvoorbeeld naar Berlijn. Over die afstand, net zoals naar steden als Hamburg of München, kan de Duitse hogesnelheidstrein op alle vlakken de concurrentie aan met het vliegtuig." Geen lange wachttijden op de luchthaven, geen files, geen parkeerproblemen!

Waarom kiezen voor ICE? - Vliegensvlug op je bestemming met de hogesnelheidstrein - Onovertroffen reiscomfort: ruime, comfortabele zitplaatsen met verstelbare rugleuning en meer beenruimte dan in het vliegtuig - Gratis wifi - Ongeveer twee derde van de zitplaatsen in eerste en tweede klasse beschikken over verbeterde ontvangst voor mobiele telefoons - Kinderen reizen gratis én kunnen zich vermaken in de kinderspeelhoek - Barrijtuig met warme en koude snacks, salades en dranken - Boek tickets tot 6 maanden vóór de reisdatum en profiteer van de laagste prijzen - Aansluitende verbindingen in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland zijn inbegrepen in de prijs van het ticket.

Extra in 1e klas Lederen zetels en extra beenruimte Drankjes en versnaperingen aan de zitplaats opgediend Selectie van internationale dagbladen Schermen om nieuws en reportages te bekijken (in ICE 3) Toegang tot DB Lounges.