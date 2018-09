Ontdek de artisanale gastvrijheid in de Franse bergen

Houtsculpturen maken in Brides les Bains

Claude Vial geeft workshops om te leren beeldhouwen met hout: een prettige en natuurlijke manier om creatief bezig te zijn. Voor het materiaal wordt gezorgd en na afloop mag je het zelfgemaakte kunstwerk mee naar huis nemen.

Papiersnijden in Morzine

Artieste Alice Passaquin-Marullaz heeft zich de traditionele kunst van het papiersnijden eigen gemaakt: met een scherp mesje snijdt ze de mooiste folkloristische patronen uit zwart papier. In haar museumpje 'Les Petits Papiers d'Alice' kan je ook werk zien van andere lokale en traditionele artiesten.

Twee creatieve zussen in Les Gets

Anouk en Nathalie zijn creatieve zussen: de een is pottenbakster/schapenhoudster, de ander grafisch ontwerpster. Samen maken ze zowel unieke gebruiksvoorwerpen als originele kunststukken. In de hooggelegen schaapsstal van Anouk geven ze workshops pottenbakken, oftewel het 'nieuwe yoga'. Zo ontspannend kan dat gedraai zijn.

Een gepassioneerd stel in Val d'Arly

Laurent Coulaud is een allround ambachtsman die met iedere houtsoort overweg kan en er de mooiste meubels en objecten van maakt. Zijn partner Sandrine schildert op hout en begeleidt wandelaars in de bergen. Hun leven is dus helemaal 'Made in Savoie'. Je kan ze bereiken via sandrinecoulaud73@gmail.com

Een lesje 'leer' in Le Grand Bornand

In een van de oudste chalets van Le Grand Bornand is het leer-atelier van Didier Perrillat gevestigd: zijn bewerkingstechnieken zijn traditioneel en zijn werk beroemd. Menig skikampioen uit Le Grand Bornand ontving een koebel aan een leren halsband gemaakt door Didier. Hij organiseert workshops in zijn atelier en verkoopt er zijn producten zoals tassen, riemen en traditionele spelletjes.

Natuurstukken maken in Courchevel

Schors, bloemen: Johana maakt plantaardige composities met alles wat ze in de natuur vindt. Ze deelt deze passie graag met anderen en helpt haar leerlingen een eigen stijl te vinden. Een mooi doe-het-zelf souvenir om mee naar huis te nemen, zo'n natuurstukje.

Op stap met een schaapsherder in La Rosière-Espace San Bernardo

Dat kan haast nergens meer: een authentieke schaapsherder ontmoeten en alles leren over zijn kudde en zijn manier van leven en werken. In Chatelard kan het.