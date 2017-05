Ontdek Belfast via de muurschilderingen

Sommige rondleidingen maken gebruik van de beroemde zwarte taxi's en plaatselijke gidsen leggen de historie en politieke achtergronden bij elk kunstwerk uit. Veel van de muurschilderingen zijn weliswaar politiek van aard en refereren aan de tijd van het Noord-Ierse conflict, bekend als de 'Troubles', maar de meest recente zijn een eerbetoon aan Belfasts lokale helden zoals de voetballer George Best en de schrijver C S Lewis.

Ook de relatie met de Titanic, waar de stad zo trots op is, zie je terug op verscheidene puntgevels in de buurt van de scheepswerf waar het beroemde schip werd gebouwd.

Hoewel 'street art' altijd al onderdeel was van Belfasts zelfexpressie, heeft het de laatste jaren een enorme bloei doorgemaakt dankzij enkele plaatselijke kunstenaars en een organisatie genaamd Seedhead Arts. Zij organiseert die jaarlijks in september een Street Art Festival onder de naam 'Hit the North'.

'Hit the North' vindt plaats in Belfasts bruisende Cathedral Quarter dat tegenwoordige een broedplaats is voor street art, dat zich kan meten met vele steden wereldwijd. Het festival trekt meer dan 30 kunstenaars van over de hele wereld die naar Belfast komen om te schilderen en discussiëren over het belang en de doelen van deze straatkunst.

Een geweldige manier om de nieuwe muurschilderingen van de stad te bekijken, ongeacht de tijd van het jaar, is om mee te gaan met een 'street art'-wandeltocht. Deze twee uur durende toer is ontworpen door en staat onder leiding van de kunstenaars die de drijvende kracht vormen achter deze nieuwste ontwikkelingen. Belfasts nieuwe 'street art' is een mix van stijlen en thema's als mythologie, stripfiguren, dieren en geschiedenis.

Een van de meest bewonderde kunstwerken is een zwart-wit schilderij door Conor Harrington die de zijgevel siert van het Black Box theater. Het draagt de titel 'The Duel of Belfast, Dance by Candlelight.' ('Het duel van Belfast, Dansen bij Kaarslicht').

Het kleurrijke 'Blurry Eyed,' een regenachtig stadsgezicht door Dan Kitchener, en 'The Son of Protagoras' door internationale 'straatkunstenaar' MTO, beide in Talbot Street, zijn ook zeer populair.

Meer info: www.visitbelfast.com/street-art-walking-tour

www.discovernorthernireland.com/belfastmurals