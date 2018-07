Ontdek alle street art nu met een app

Van miniatuur tot gigantische murals, van local artists tot meest begeerde internationale muralists... Hasselt vormt het decor voor meer dan 80 unieke graffiti- en street art-werken.

Vanaf maandag 2 juli komt daar nog nieuw werk van de Parijse PRO176, gekend van de legendarische hiphopgroep Assassin, en de Berlijnse Sokaruno bij.

Street Art Cities

Om het de street art-liefhebbers makkelijker te maken om echt alle werken van de stad te ontdekken, heeft Hasselt als eerste Belgische stad een officieel partnership gesloten met 'Street Art Cities'.

Die app kan je gratis downloaden in de App Store en via Google Play en geeft je een volledig overzicht van alle street art in de stad. Bovendien kan je via je gps de route naar een bepaald werk uitstippelen.

België en Europa volgen

Half juli gaan er twee nieuwe features van 'Street Art Cities' live. Vanaf dan kan je via de app een eventlijst raadplegen met de opkomende street art-events in België en in de rest van Europa.

Je kan via de app de werken ook bewaren in je eigen 'collecties'. Zo heb je een kaart met de favoriete werken die je al gezien hebt of werken die je zeker nog wil bezichtigen.