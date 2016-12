Nieuwe luchthaven in Berlijn komt er pas in het voorjaar 2018

Officieel is de deadline nog altijd eind 2017, maar een bron meldt aan het Duitse persbureau DPA dat dit niet meer haalbaar is. De raad van bestuur mikt nu op het voorjaar van 2018. Het zou gaan om het vijfde uitstel van de opening. Een woordvoerder van de luchthaven reageert dat er in januari een exacte datum wordt bekendgemaakt.

Voor Duitslands grootste luchtvaartmaatschappij, Lufthansa, is een opstart in de winter van 2017 "ongelegen". 2018 zou "realistischer" zijn. Waarnemers en politici vermoedden al eerder dat de opening opnieuw uitstel zou oplopen. De voorzitter van de commissie-Verkeer in de Bundestag, Martin Burkert (SPD) bezocht in oktober de werf en hield een opening eind 2017 niet meer voor mogelijk. De Berlijnse burgemeester Mcihael Müller, en voorzitter van de raad van bestuur van de nieuwe luchthaven, noemde begin december 2017 een "ambitieus doel"

Prijskaartje van de nieuwe luchthaven is 5,4 miljard euro. Ze zal naast de al bestaande luchthaven Schönefeld, ten zuidoosten van de Duitse hoofdstad, opereren. Het kleinere Tegel, in het noordwesten, sluit de deuren. Berlin Brandenburg wordt de derde grootste luchthaven van Duitsland.

Er bestaat intussen vrees dat de nieuwe luchthaven te klein zou zijn. De nieuwbouw op Schönefeld zou 27 miljoen passagiers per jaar kunnen verwerken, maar de plannen, die uit de jaren 90 dateren, hielden er geen rekening mee dat Berlijn in 2016 al 33 miljoen luchtrzeizigers zou tellen. Naast de nieuwe terminal zou een nieuwe kunnen komen. Om iedereen die per vliegtuig naar Berlijn komt toch te kunnen blijven verwerken, zijn er pleidooien om Tegel open te houden.