Nieuwe attracties om naar uit te kijken in 2017

1.Elbphilharmonie in Hamburg

Dit futuristische concertgebouw op de oever van de Elbe wordt op 12 januari feestelijk geopend. Naast drie concertzalen omvat de Elbphilharmonie een hotel, een ruimte voor muziekeducatie en verschillende horecagelegenheden.

2.Pandora -- The World of Avatar opent in de zomer van 2017 in Disney's Animal Kingdom in Walt Disney World in Florida.

3.Musée Yves Saint Laurent: in het najaar van 2017 openen twee musea volledig gewijd aan het leven en werk van de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent de deuren: eentje in Parijs en eentje in Marrakech in Marokko.

4. Museum of Modern Electric Music in Frankfurt: een museum over de geschiedenis van de elektronische muziek, dance en techno. Maar het wordt meer dan een museum, het wordt tegelijk een cultureel en kunstencentrum dat alle zintuigen inspireert.

5. Remai Modern Art Gallery of Saskatchewan in Saskatoon, Canada: een nieuw museum met moderne en hedendaagse kunst dat een uniek perspectief op de kunst en cultuur van de 21e eeuw zal bieden.

6. Museum of the Bible in Washington: dit enorme museum vlakbij de National Mall en het Capitool zal de bijbel en zijn geschiedenis en betekenis op een persoonlijke manier tot leven brengen.

7. Museum of the American Revolution in Philadelphia: dit museum vertelt het verhaal van het ontstaan van de Verenigde Staten: van de eerste tekenen van onrust in Boston tot het opstellen van de Declaration of Independence.

8. International Modern Art Museum in Jakarta, Indonesië. In dit eerste museum in Indonesië met internationale moderne en hedendaagse kunst zal onder andere werk van Raden Saleh, Affandi, Gerhard Richter, Anish Kapoor, Jeff Koons en Frank Stella te zien zijn.

9. American Writers Museum in Chicago. Aan de Magnificent Mile opent in de loop van 2017 het eerste museum in de VS dat gewijd is aan de grote Amerikaanse schrijvers.

10. Museum Barberini in Berlijn: op 23 januari opent dit kunstmuseum met oude meesters en werken van hedendaagse schilders de deuren. Het gebouw waarin het museum is gehuisvest, het Palais Barberini, werd volledig herbouwd en is een bezienswaardigheid op zich.

11. Being Brunel Museum in Bristol, Verenigd Koninkijk. Dit museum laat bezoekers in het hoofd kruipen van de toonaangevende Britse ingenieur Isambard Kingdom Brunel.

12. Postal Museum in Londen: ontdek de fascinerende geschiedenis van het eerste 'social network' ter wereld, verken de verborgen tunnels, lees de intrigerende verhalen en bekijk de interactieve installaties.

13. Museum of Contemporary Art in Toronto: dit museum met een grote collectie Canadese en international hedendaagse kunst wordt ondergebracht in de volledig gerenoveerde Automotive Tower on Sterling Rd. Het vijf verdiepingen tellende museum zal de deuren naar verwachting in het najaar van 2017 openen.

14. Museum of Mississippi History en het Mississippi Civil Rights Museum: twee musea die in de winter van 2017 geopend zullen worden ter ere van de 200e verjaardag van de staat.

15. Museum of American Diplomacy in Washington D.C.: aan de hand van meer dan zesduidend objecten wordt de geschiedenis van 238 jaar Amerikaanse diplomatie uit de doeken gedaan.

16. Musée de la Mer et de la Marine in Bordeaux: Dit enorme museum (6000 m²) opent de deuren pas in 2018, maar belooft een van de belangrijkste toeristische attracties in Bordeaux te gaan worden.

17. Espace des Mondes Polaires in de Haut Jura: midden in Frankrijk opent in februari een museum over de Noord- en Zuidpool, over de gevaren die de gebieden bedreigen en hun toekomst.

18. Lafayette Anticipation, Fondation d'entreprise Galeries Lafayette in Parijs: dit nieuwe instituut heeft als doel het steunen van hedendaagse kunstenaars en ontwerpers. Het instituut zal tentoonstellingen, lezingen, optredens en nog veel meer mogelijkheden organiseren om artiesten met elkaar en met het publiek in contact te brengen.

19. Monnaie de Paris: een van de oudste bedrijven in Parijs waar munten en medailles worden geslagen. Omdat munten steeds minder gebruikt worden, werd in 2011 begonnen met een enorme renovatie van het imposante gebouw om het ook andere functies te geven. Ondertussen zijn de expositieruimtes weerd geopend. In 2017 gaat het volledige gebouw met winkels, restaurants en café's.

20. Zeitz Mocaa (Museum of Contemporary Art Africa) in Kaapstad, Zuid-Afrika: het eerste grote museum voor hedendaagse kunst in Afrika opent op 23 september 2017 de deuren.

21. Hudson Yards in Manhattan, New York Langs de Hudson River in New York wordt momenteel gewerkt aan een van de grootste bouwprojecten in de VS. Er verrijst een volledig nieuwe wijk die uiteindelijk zal bestaan uit 16 wolkenkrabbers. Er zal ruimte zijn voor kantoren, winkels, appartementen, hotels, restaurants en parken. Delen van de wijk zijn al klaar, andere bouwwerken naderen hun voltooiing en openen in 2017 de deuren. Rond 2020 zou het enorme bouwproject volledig afgerond moeten zijn.

22. Alfred Place Park in de Londense wijk Fitzrovia: voor het eerst in honderd jaar krijgt het centrum van Londen er een nieuw park bij. (MS)