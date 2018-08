New Yorkse kunst transformeert Bulgaars dorp in openluchtgalerij

Met minder dan 500 inwoners is er een wereld van verschil tussen de Bulgaarse straten van Staro Zhelezare en die van Manhattan. Toch kozen de Poolse Katarzyna Piriankov en haar Bulgaarse echtgenoot Ventzislav het Museum of Modern Art (MoMA) als inspiratiebron voor de muurschilderingen. 'We willen onze projecten altijd maken op basis van contrast en absurditeit, en ze verbinden met speciale plekken', zegt Piriankov. 'Daarom besloten we om New York te introduceren in Staro Zhelezare. De inwoners verdienen het ook om de fantastische kunstwerken van het MoMA te zien.' Het is het vierde jaar op rij dat Poolse studenten de muren van het dorp onder handen nemen.