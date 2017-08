New York vernietigt twee ton ivoor in Central Park

De autoriteiten en de deelnemende dierenbeschermingsorganisaties geven aan dat de vernietiging een symbolische daad is. De slagtanden, kunstvoorwerpen, juwelen en andere kleine objecten voor een waarde van miljoenen dollar, die grotendeels bij razzia's werden in beslag genomen, zullen tot waardeloos pulver vermalen worden.

Gelijkaardige acties werden eerder al ondernomen in onder andere Denver, Colorado en Times Square in New York.

In de marge van de illegale ivoorhandel worden jaarlijks wereldwijd rond de 30.000 olifanten afgeslacht, en dat cijfer stijgt nog elk jaar. Sinds 1989 geldt er eigenlijk een wereldwijd handelsverbod. Ondanks dat verbod wordt bij de illegale handel in ivoor jaarlijks een omzet van miljarden euro gehaald.