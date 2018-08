New York: duik met deze vijf boeken in de stad die nooit slaapt

1746: vrij vers van de pers

Gouden Bergen - Francis Spufford

Heerlijk, levendig en swashbuckling zo wordt dit verhaal door recensenten omschreven. Richard Smith arriveert in New York met een grote cheque op zak en weinig kennis van de gebruiken in de stad. De stad die in 1746 met amper 7000 inwoners nog niet de immense metropool is die ze zal worden. Smith neemt je mee naar dinertjes bij elitaire families, maar ook naar achterafstraatjes en zelfs een duel. We volgen hem op de daken van de stad en in het bed van oudere actrices. En hij laat ons ook niet vergeten dat New York ooit New Amsterdam was, en dat de Hollanders er nog veel te zeggen hebben. Zelfs als je niet naar New York reist, is dit boek een aanrader wegens doodgewoon excellent.

Extra tip: De Jaren van Onschuld van Edith Wharton is niet zo grappig en energiek, maar even boeiend.





1899: magie in Manhattan

De Golem en de Djinn - Helen Wecker

Een vrouw van klei en een man van vuur ontmoeten elkaar in de Lower East Side. Chava is een golem, door een tovenaar gemaakt uit klei om als iemands vrouw mee te reizen naar New York. Ahmad is een djinn, vuurwezen geboren in de Syrische woestijn. We treffen hen in 1899, terwijl ze hun weg zoeken in het toen al fascinerende New York. En wie de stad al eens bezocht heeft, zal extra genieten van Weckers beschrijvingen van de Joodse Wijk, Little Syria en de andere buurten die Chava en Ahmad verkennen. Ook perfect geschikt voor wie normaal geen fantasy leest, maar gewoon van een geweldig verhaal houdt.





1926: de klassieker

Jazz - Toni Morrison

Harlem, 1926. Joe, verkoper van Cleopatra Cosmetics, wordt verliefd op Dorcas, die hij in een vlaag van passie en verstandsverbijstering neerschiet. Zijn vrouw Violet vindt het nodig om het gezicht van het meisje na haar dood ook nog eens te verminken. Lieflijkheid kan je Morrison niet verwijten, maar haar taal en verbeelding transporteren je naar het New York van tussen de twee wereldoorlogen, en nemen je mee in de harten en hoofden van de zwarte inwoners die een hard leven op het platteland wilden ontvluchten en in een even harde stad terechtkwamen. Morrison wilde niet over jazz schrijven, ze mikte op een boek dat als jazz is. En ze scoorde een bulseye. En een Nobelprijs.





1935: vrij vers van de pers, part II

Manhattan Beach - Jennifer Egan

Het leven van een Ierse familie in Brooklyn tijdens de Depressie en de Tweede Wereldoorlog, het is misschien niet de meest sexy synopsis, en toch is dit een boek dat je wil lezen als je van New York houdt. Omdat je de personages in je hart zal sluiten, omdat Egans verrassende manier van naar de wereld kijken ook je eigen blik zal verrijken en omdat je een schitterend beeld van de stad en zijn bewoners krijgt.

Extra tip: Bezoek van de knokploeg, van dezelfde Egan, is een oprecht verrassend boek waarin je in 13 verhalen een inkijk krijgt in de muziekindustrie. Absolute aanrader, dit.





Vandaag: liefde in de stad

Het liefdesleven van Nathaniel P. - Adelle Waldman

Dure brownston- herenhuizen, hippe koffiebars, de liefdesperikelen van schrijvers en journalisten, dit is het New York waar we allemaal in willen terechtkomen. Al blijf je als vrouw beter uit de buurt van Nathaniel P, oftewel Nate Piven, want hij blijkt op liefdesvlak toch een beetje een eikel. Al ziet hij zichzelf zo niet, integendeel. Grappig, slim en on point, Waldman legt als een volleerde Florence Nightingale haar vinger op de liefdeswonden van New Yorkse dertigers. Het boek is bovendien maar 240 pagina's, dus je vindt er vast een plaatsje voor in je tas. Perfect om te lezen in een hippe koffieshop, ook.