Nevada, veel meer dan alleen Las Vegas

Hoe spectaculair Las Vegas ook mag zijn, het is zonde om een bezoek aan Nevada te beperken tot deze flitsende stad. In Nevada kan je op de Loneliest Road in America nog ervaren wat echte eenzaamheid is, in verlaten spookstadjes kan je voelen hoe het leven eruit zag in de tijd van het Wilde Westen en de nog rustige natuur heeft alles te bieden van kleurrijke woestijngebieden tot de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada. Van Reno - The Biggest Little City in the World - tot de door Ufo's bezochte Extraterrestrial Highway en van het wondermooie Lake Tahoe tot de bontgekleurde Valley of Fire vlakbij Las Vegas: de hoogtepunten in deze fascinerende en weinig bezochte staat.

Valley of Fire

Zodra je de Valley of Fire binnenrijdt zie je meteen waarom dit oudste en grootste State Park in Nevada deze naam draagt. Alle kleurschakeringen van wit, lichtgeel, oranje, rood, donkerbruin, grijs komen voorbij. In de 150 miljoen jaar oude zandstenen formaties met geometrische patronen kan je met een beetje fantasie allerlei figuren zien. Ze dragen dan ook namen als Beehives, Seven Sisters en Elephant. Bijzonder zijn ook de eeuwenoude petroglyfen en versteende bomen. Het park ligt op minder dan een uurtje rijden vanaf Las Vegas maar je vindt hier de rust die in de gokstad Vegas ver te zoeken is. Fijn om overdag te wandelen in de Valley of Fire en 's avonds spektakelstad Las Vegas in te duiken.

Black Rock Desert

Helemaal aan de andere kant van Nevada, in het noordoosten, ligt de Black Rock Desert. Dit boomloze, onherbergzame gebied is vooral bekend van het Burning Man Festival dat hier ieder jaar in augustus plaatsvindt. Een klein stukje van deze uitgestrekte woestijn van 2600 vierkante kilometer verandert dan gedurende een paar dagen in een kunstenaarsnederzetting met artistieke bouwwerken, muziek, drank, drugs, zelfexpressie en gemeenschapszin. Maar ook de rest van het jaar is de Black Rock Desert bijzonder om te bezoeken. Het desolate en verlaten landschap zal niet naar ieders smaak zijn, maar in de eindeloze vlaktes waaronder de 60 kilometer lange Black Rock Playa met rondom donkergekleurde rotspartijen en diepe kloven vind je nog een eenzaamheid die zeldzaam is.

Carson City

Niet Las Vegas of Reno, maar Carson City is al sinds de begindagen de hoofdstad van Nevada. In dit stadje, mooi gelegen aan de voet van de Sierra Nevada, kan je op een aangename manier kennismaken met de turbulente geschiedenis van Nevada: de immigranten die vanuit de oostkust dwars door Nevada naar het westen trokken, de goudkoorts, de bouw van de spoorlijnen, het ontstaan van de casino's. Het stadje is vernoemd naar de legendarische militair, pelsjager en verkenner Kit Carson en het werd in 1861 bezocht door schrijver en journalist Mark Twain die er toen al van onder de indruk was.

Cathedral Gorge State Park

Dit Cathedral Gorge State Park in het oosten van Nevada is maar een paar vierkante kilometer groot, maar toch een omweg waard. De naam verwijst naar de rotsen in de vorm van een kerk, maar je ziet er ook spitse pilaren, spiralen en torens allemaal van vulkanische oorsprong. Vroeger werden hier toneelstukken van Shakespeare uitgevoerd: de silhouetten van de rotsen vormden het decor en de alkoven de kleedkamers.

Death Valley National Park

Death Valley National Park ligt grotendeels in Californië en een klein stukje in Nevada, maar wordt vaak bezocht door toeristen die vanuit Las Vegas verder naar het westen reizen. In de zomer is het bloedheet in dit laaggelegen gebied. Het behoort tot de warmste plekken op aarde en in juli ligt de temperatuur gemiddeld rond de 46 graden, maar het kwik loopt geregeld op tot ruim boven de 50. Wanneer je dit park in de zomer bezoekt is het niet mogelijk om langere wandelingen te maken, maar moet je het landschap bekijken vanuit de auto. Maar ook dan kan je er veel moois zien zoals de Devil's Golf Course (het laagstgelegen deel van het park met spitse zoutbrokken), de Artist's Drive en Palette met prachtige kleuren, Dante's View dat vanaf 1669 meter een mooi uitzicht over Death Valley biedt, de zandduinen van de Mesquite Flat en de Racetrack Playa, de zoutvlakte met de mysterieus bewegende rotsblokken (de verklaring hiervoor is ondertussen gevonden).

Extraterrestrial Highway (State Route 375)

Deze State Route loopt over een stuk van 158 kilometer tussen Crystal Springs en Warm Springs en passeert onderweg de luchtmachtbasis Nellis Air Force Base en het uiterst geheimzinnige en niet toegankelijke Area 51. Door deze heimelijkheid zijn allerlei verhalen de ronde gaan doen. De Amerikaanse regering zou hier bijvoorbeeld buitenaardse wezens verborgen houden. Dit idee wordt nog versterkt doordat verschillende mensen beweerden hier Ufo's en andere onverklaarbare objecten te hebben gezien. Op het hele traject kom je slechts door 1 dorpje: Rachel. Pas wel op voor koeien want die mogen hier vrij rondlopen en staan geregeld midden op de weg.

Great Basin National Park

Helemaal in het oosten vlakbij Utah ligt dit prachtige Great Basin National Park dat toch maar weinig bezocht wordt omdat er niet veel andere bezienswaardigheden in de buurt of op de route liggen. De bijna 4000 meter hoge Wheeler Peak steekt op een dramatische manier boven de woestijn uit. Het park is een aparte mengeling van woestijn, gletsjers, heldere meren en dichte bossen en je vindt er daardoor een grote variëteit in bloemen en bomen waaronder de 'bristlecone pines' die zo'n 5000 jaar oud kunnen worden. Bezoek ook de wondermooie druipsteengrotten Lehman Caves.

Highway 50 - The Loneliest Road in America

Life Magazine noemde deze 550 kilometer lange Highway die in de breedte door Nevada loopt in 1986 'The Loneliest Road in America' en raadde iedereen aan hier weg te blijven. Maar Nevada omarmde die uitspraak juist als een reclameslogan. De weg die de route volgt van de vroegere Pony Express (de postservice uit de immigrantentijd) is daardoor ondertussen minder rustig dan vroeger, maar de bijnaam blijft gerechtvaardigd. De weg loopt honderden kilometers lang door verlaten gebieden waar geen huis of ander teken van menselijke bewoning te vinden is. Langs de weg zijn weliswaar geen grote attracties te bekijken, maar je ervaart er nog de geest van het wilde westen en onderweg zijn er genoeg interessante plekjes om even een tussenstop te maken. Rijd je het volledige traject tussen Baker en Fernley kan je een certificaat "I Survived the Loneliest Road in America' krijgen als bewijs.

Hoover Dam en Lake Mead

Ook degenen die niet zo technisch onderlegd zijn, zullen onder de indruk zijn van deze gigantische dam van 230 meter hoog en 15 tot 200 meter dik. De Hoover Dam vlakbij Las Vegas werd gebouwd tussen 1930 en 1936 en zorgt voor elektriciteit in de hele omgeving. Tijdens een rondleiding kan je dam van binnen bekijken en de enorme generators zien. De Hoover Dam zorgde voor de vorming van Lake Mead, het grootste kunstmatige meer in de VS. Het grillige, langgerekte (180 kilometer) meer met overal verborgen inhammetjes en strandjes is een populair gebied om te zwemmen, boottochten te maken, waterskiën en van de zon te genieten.

Pyramid Lake

Midden in een gortdroog landschap ligt opeens dit blauwe Pyramid Lake omringd door mooie stranden en tufstenen formaties. Dit opvallende natuurfenomeen ligt in het Paiute Indian Reservation en het meer speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Paiutes. Het meer dankt zijn naam aan een eilandje in de vorm van een piramide dat opvallend boven het water uitsteekt. Het water in het meer is afkomstig uit Lake Tahoe dat via de Truckee River hierheen stroomt. Er is geen andere uitweg voor het water dat hier enkel kan verdampen waardoor het water erg zout is.

Red Rock Canyon National Conservation Area

Nog een prachtig natuurgebied vlakbij Las Vegas: Red Rock Canyon is genoemd naar de felrode 900 meter hoge rotsformaties die afsteken tegen het dorre landschap eromheen. Je kan er mooie wandelingen maken, klimmen of de 'scenic drive' van 20 kilometer rijden. In een hoekje van het park ligt het Spring Mountain Ranch State Park rond een oude witte ranch met rood dak waar de historie van het gebied van het gebied wordt belicht.

Reno

Vlakbij Lake Tahoe ligt Reno, 'The Biggest Little City in the World'. Het is een beetje het kleine broertje van Las Vegas, maar de laatste jaren profileert de stad zich als meer dan enkel gokparadijs. Er zijn een paar interessante musea, goede restaurants en veel winkels. Bovendien kan je vanuit de stad zo de Sierra Nevada intrekken: in de zomer om te wandelen, fietsen, klimmen en in de winter om te skiën.

Lake Tahoe

Het onvoorstelbare mooie Lake Tahoe ligt half in Californië en half in Nevada. De Nevada-kant is rustiger en minder ontwikkeld dan de helft die in Californië ligt. Lake Tahoe behoort tot de diepste meren in de VS en is daardoor kraakhelder en ligt prachtig tussen de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada. In de zomer kan je er zwemmen, alhoewel het water nooit heel warm wordt, watersporten beoefenen, maar ook schitterende wandelingen maken in de Desolation Wilderness. In de winter is het een populair wintersportgebied. Maar op z'n mooist is het gebied misschien wel in de herfst wanneer de bomen de meest felle kleuren krijgen.

Tonopah

Tonopah ligt ongeveer halverwege Reno en Las Vegas en je kan hier zien en ervaren hoe het leven er in de 18e eeuw uitzag toen er zilver werd gewonnen uit een mijn. Tijdens de hoogtijdagen werd hier voor 250 miljoen dollar aan zilver gevonden, maar anders dan veel andere mijnstadjes in Tonopah geen spookstad geworden. Het is nog altijd een levendig stadje in een mooie omgeving en met een interessant Historic Mining Park.

Virginia City

In 1859 werd hier met de Comstock Lode een grote zilverader gevonden. Het betekende het begin van de goudkoorts in Nevada en het ontstaan van Virignia City, een van de eerste stadjes in de staat. Het is ook de plaats waar de carrière van Samuel Clemens - beter bekend als Mark Twain - begon. Hij schreef hier vanaf 1862 als journalist stukjes voor de lokale krant. Virginia City ziet er nog uit zoals toen: houten trottoirs, old-west saloons, historische hotels. Het stadje telt 17 musea en je kan er een tour door de mijnen maken: genoeg te doen om een paar dagen in Virginia City te blijven. Het staat ook bekend om de merkwaardige festivals zoals de Camel and Ostriches Races en het World Championship Outhouse Races waarbij je fietsend of glijdend door de straten racet met een zelfgebouwd huisje achter je aan.

Spookstadjes

Door heel Nevada liggen overal spookstadjes. Sommige zijn niet meer dan door onkruid overwoekerde ruïnes, maar sommige stadjes zijn nog vrijwel helemaal intact. Ze vormen een grote deel van de charme van Nevada en nemen je mee terug naar de tijd van het Wilde Westen. Enkele leuke voorbeelden: Rhyolite vlakbij Death Valley, Metropolis, Berlin City, Belmont, Osceola en Goldfiled. Op de website Silver State Ghost Towns vind je volledig overzicht.

Lamoille Canyon

Deze Lamoille Canyon vlakbij Elko wordt wel de Grand Canyon van Nevada en ook wel Yosemite van Nevada genoemd, maar dan zonder de massa's toeristen. Het uitzicht over het alpenlandschap met mooie watervallenen bonte bloemen is aan alle kanten even spectaculair. Door de U-vormige canyon loopt een 20 kilometer lange route die je diep de Ruby Mountains inbrengt.

Interstate 80 - Emigrant Trail

Deze Higway die vanuit Reno in het noorden naar West Wendover op de grens met Utah loopt is weliswaar niet de 'Loneliest Road in America', maar veel tekenen van menselijke civilisatie vind je ook niet langs deze 700 kilometer lange route. Wel ongelofelijk veel ruimte, mooie panorama's en eenzaamheid. Onderweg passeer je af en toe een klein dorpje of stadje met namen als Lovelock, Winnemucca en Battle Mountain. Lovelock mag zich tegenwoordig de Love-Locking hoofdstad van VS noemen. In het verleden was dit een rustplaats voor emigranten die vanuit het oosten naar het westen trokken en het had een groot aantal Chinese inwoners. Lovelock is de Chinese traditie van het verzegelen van de liefde door twee sloten aan elkaar vast te binden gaan omarmen. Net als in veel grote steden in de wereld vind je hier nu overal aan elkaar vastgehaakte slotjes.

Angel Lake

Angel Lake is een heel ander soort meer dan het Pyramid Lake. Het gletsjermeer wordt omringd door de steile bergwanden van de East Humboldt Range in het noordoostelijke hoekje van de staat. Vanuit Wells loopt er een mooie weg naar het op 2550 meter hoogte gelegen meertje. Naast het meer ligt een kleine camping met 26 plaatsen. (MS)