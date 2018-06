Negen redenen om naar Rodrigues te reizen

1. Voor wie houdt van rust, kleinschaligheid, gastvrijheid en heerlijke stranden, is Rodrigues een ware ontdekking. Op dit eiland ten oosten van het veel drukkere Mauritius word je door de lokale bevolking met open armen ontvangen en je kan er logeren op authentieke adresjes waar je op blote voeten naar binnen en buiten loopt.

2. Ondanks de rustige ligging in de Indische Oceaan op 560 kilometer van Mauritius is Rodrigues toch gemakkelijk te bereiken vanuit de Benelux. Je maakt een tussenstop in Mauritius of La Réunion en vliegt voor minder dan honderd euro verder met Air Mauritius naar Rodrigues. De prijzen hangen wel af van het moment waarop je reserveert. Er zijn geen verplichte vaccinaties. Je hebt een internationale reispas nodig die nog zes maanden geldig is na terugkeer en een retourbiljet voor het vliegtuig is verplicht.

3. Rodrigues is een deel van Mauritius als autonome regio. De bevolking op Rodrigues is door de afgelegen liggeng homogeen en hoofdzakelijk van Afrikaanse oorsprong. De overgrote meerderheid van de bevolking is katholiek. De officiële taal is het Engels, maar er wordt ook Creools en Frans gesproken. Gastronomie is een belangrijk onderdeel van de creoolse cultuur. Je kan dan ook overal op het eiland genieten van de lokale keuken. Ook zal je op Rodrigues kennismaken met traditionele muziek, dans en ambachten. Misschien kan je zelfs het jaarlijkse Creoolse festival meemaken.

4. Massatoerisme vind je niet op Rodrigues. Het eilandje is maar achtitien kilometer lang en acht kilometer breed en nog ongerept. Je logeert er in B&B's, familiepensions, studio's, appartementen, cottages of kleinschalige hotels tot vier sterren. Het bekendste verblijf is het boetiekhotel Tekoma.

5. De natuur is koning op Rodrigues: stranden met fijn wit zand, blauwe baaien, een enorme lagune omringd door koraalrif en twintig koraaleilandjes en een vulkanisch en bergachtig binnenland. De unieke flora en fauna worden beschermd en de reuzenschildpadden gelden als respectabele medebewoners. Het eilandje Île aux Cocos is een befaamd vogelreservaat. Het hele jaar door geniet Rodrigues van een tropisch klimaat, met gemiddelde dagtemperaturen van 28°C tot 35°C in de zomer (van oktober tot april) en van 18°C tot 27°C in de winter (van mei tot september).

6. De rust van het eiland beheerst de bewoners en je neemt zelf ook meteen de trage en ontspannen manier van leven over. Ideaal om te bekomen van het jachtige leven. Rodrigues tovert een glimlach op je gezicht die lang nadat je weer thuis bent blijft duren.

7. Ook al nodigt Rodrigues uit tot heerlijk niets doen, sporten kan je er ook in overvloed. Je kan er kitesurfen, duiken, vissen, wandelen, lopen en fietsen. Voor de avonturiers onder de reizigers is er een zipline, levende brug en de jump die je de natuur op een andere manier laten ontdekken. Zelfs onder de grond is de natuur van Rodrigues bijzonder, want daar kan je enkele fascinerende grotten bezoeken.

8. Ieder jaar vindt er in de vroege zomer op Rodrigues een internationaal Kitesurf Festival plaats. Rodrigues is een van de beste kitesurfspots ter wereld, met name de onmetelijke lagune op 10 kilometer voor de kust waar het water vlak is. Van juni tot oktober en vaak zelfs tot december zijn de passaatwinden perfect om te kitesurfen.

9. Een van de hoogtepunten van het jaar is de loopwedstrijd 'Trail van Rodrigues'. Je kan kiezen uit vier trails: een marathon, 25, 10 of 7 kilometer. De routes slingeren zich door het typische landschap van Rodrigues over paden, grasheuvels, rotspartijen, stranden, de grillige rotskust en kreken. De negende editie vindt in 2018 plaats op 7 november.