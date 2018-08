Nedersaksen: vakantie tussen de Harz, aspergevelden en de Noordzee

De vakantiemogelijkheden in Nedersaksen zijn uiterst gevarieerd: watersport, fietsen, wandelen en walken, paardrijden en golfen zijn maar een paar van het uitgebreide scala aan activiteiten. En dat heeft alles te maken met de aanwwezigheide van zee en de bergen.

Nedersaksen is immers de enige Duitse deelstaat die beide: in het noorden ligt de Noordzee met het schouwspel van eb en vloed in de Waddenzee. In het zuiden heb je de Harz, het noordelijkste middengebergte van Duitsland. Een heerlijk gebied om te wandelen, mountainbiken en 's winters om te skiën.

In steden als Celle of Goslar kan je vakwerkhuizen bewonderen. Gezellige grootsteedse drukte vind je in de deelstaathoofdstad Hannover en in Osnabrück en voor maritieme charme kan je terecht in Emden of Stade.

In Nedersaksen vind je twee werelderfgoedlocaties vlak bij elkaar: in Hildesheim romaanse bouwkunst met de Mariëndom en de St.-Michaelis-Kirche en in Goslar de middeleeuwse stadskern en de ertsmijn Rammelsberg met het watermanagementsysteem van de Opper-Harz.

Nedersaksen beschikt met de Noordzeekust en de zeven Oost-Friese eilanden over de langste zeekust van Duitsland. Daarbij komen het Weserbergland en de grote meren Dümmer, Steinhuder Meer, Zwischenahner Meer en de rivieren. Ongeveer 6.500 kilometer aan water is bevaarbaar voor kano's.

Ook fietsers hebben er eindeloos veel mogelijkheden. Je kan er kiezen uit 13.000 kilometer aan fietspaden met prachtige vergezichten over de ongerepte natuur.

Een reden waarom kinderen graag naar Nedersaksen op vakantie gaan zijn de pret- en attractieparken. In Heide-Park Soltau is sensatie gegarandeerd in de grootste houten achtbaan ter wereld. In vogelpark Walsrode fladderen exotische vogels om je heen en in Wolfsburg ontdek je in Autostadt en Phaeno interessante technische hoogstandjes.

Asperges uit Nedersaksen

De aspergeteelt in Nedersaksen heeft een lange traditie. De grote aspergegebieden zoals Burgdorf, Nienburg, Braunschweig en Gifhorn zijn met elkaar verbonden door de bewegwijzerde 'Niedersächsische Spargelstraße' (Nedersaksische Aspergeroute).

De Nedersaksische Aspergeroute is een 750 kilometer lange, goed bewegwijzerde rondweg door het aspergeland Nedersaksen, waar één op de vijf Duitse asperges vandaan komt. Deze fijnproeversroute, die begint en eindigt in de aspergestad Burgdorf, verbindt de teeltgebieden Braunschweiger Land, Hannover en omstreken, Lüneburger Heide, Mittelweser en Oldenburger Münsterland met elkaar en kan ook op de fiets worden afgelegd.

Al vanaf maart bepalen de aspergevelden in grote delen van Nedersaksen het landschapsbeeld. De asperges zelf worden van eind april tot eind juni (Sint-Johannesdag) gestoken. Na de oogst herken je de aspergevelden nog tot ver in de herfst aan de groene planten met de rode bessen.

Tijdens het oogstseizoen staan de asperges in allerlei variaties in restaurants op het menu. De traditionele manier om asperges te eten is met aardappels, ham en sauce hollandaise.

Maar de Aspergeroute is het hele jaar door interessant. Je komt door prachtige landschappen met heidevelden en veengebieden en passeert interessante bezienswaardigheden, attracties, leuke feesten en markten. Een tussenstop die je zeker niet moet overslaan in het Niedersächsisches Spargelmuseum in Nienburg waar je alles leert over deze eeuwenoude plant die al bekend was bij de Egyptenaren.

Nog meer lekkers uit Nedersaksen

Al ruim 120 jaar produceert Bahlsen in Hannover de bekende Leibniz biscuit. Zijn naam heeft deze biscuit te danken aan de beroemde veelzijdige geleerde Gottfried Wilhelm Leibniz. Op de wereldtentoonstelling in Chicago is de bijzondere biscuit zelfs bekroond met een gouden medaille. Hij is zo populair, dat een vergulde messingversie van de biscuit, die normaal gesproken aan de gevel van de fabriek van Bahlsen hangt, in 2013 door het zogenaamde 'kruimelmonster' werd gestolen.

Het dessert 'Welfenspeise' werd voor het eerst bereid door een kok uit Hannover ter gelegenheid van het 200-jarige troonjubileum van het vorstenhuis van de Welfen. De geelwitte kleur verwijzen naar dit adellijke geslacht. Het uit twee lagen bestaande dessert van melk-vanillecrème en wijncrème zou destijds het lievelingsdessert van keurvorst Ernst August zijn geweest. Tegenwoordig staat 'Welfenspeise' op vele menukaarten en is het een klassieker bij familiefeesten in Hannover en omgeving.

In Nedersaksen koesteren de mensen hun groene kool. Ze eten deze wintergroente met 'Pinkel', een gortworst met spek, buikvlees, uien en specerijen. In het seizoen worden er regelmatig excursies georganiseerd waarop verenigingen, bedrijven en groepen vrienden dit gerecht met zijn allen gaan eten.