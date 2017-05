Zwarte neushoorn keert terug naar Rwanda

In de jaren zeventig leefden meer dan vijftig zwarte neushoorns in Akagera, een uitgestrekt natuurpark aan de grens met Tanzania. Maar door intensieve stroperij ging de populatie snel achteruit. In 2007 werd het laatste exemplaar gezien.

Zuid-Afrika

Nu, tien jaar later, keren twintig neushoorns terug naar het park om er een nieuwe populatie te starten. De dieren worden in de eerste helft van deze maand overgebracht vanuit Zuid-Afrika. De terugkeer is een flinke opsteker voor het park, dat al jaren aan een comeback werkt met behulp van de organisatie African Parks.

"Neushoorns zijn een van de grote symbolen van Afrika, maar ze zijn ernstig bedreigd en verdwijnen overal op het continent door de illegale maar lucratieve handel in hoorns", zegt Peter Fearnhead van African Parks. "De terugkeer naar dit land is een bewijs van het buitengewone engagement van Rwanda voor milieubescherming en een mijlpaal in het herstel van de natuurlijke diversiteit van Akagera."

Extra bescherming

Sinds 2010 werkt de organisatie aan de herstructurering van het Rwandese park, waardoor de stroperij teruggevallen is tot het laagste peil in zes jaar. Het park bloeit als nooit tevoren. In 2015 werden zeven leeuwen geïntroduceerd, en hun aantal is nu al verdubbeld.

Om de neushoorns te beschermen in hun nieuwe thuis, komt er een team van deskundigen om de dieren te volgen en te beschermen. Het park krijgt ook een hondenteam in de strijd tegen stroperij en een helikopter. De steun daarvoor komt grotendeels van de Howard G. Buffett Foundation.

"We zijn erg enthousiast over hun terugkeer", zegt Clare Akamanzi, directeur van de Rwanda Development Board. "De terugkeer van de neushoorns in Akagera opent een nieuw hoofdstuk in onze beschermingsinspanningen, en we zijn alle partners dankbaar die in deze prestatie hebben geholpen. We zijn er helemaal klaar voor en kunnen hun veiligheid garanderen, in het belang van het toerisme en de gemeenschap in het algemeen." (IPS)