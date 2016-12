Wetenschappers ontdekken 163 nieuwe dier- en plantensoorten in Mekong-gebied

Onder de nieuwe dierensoorten is dan ook een Bowie-lookalike: een slang met een kop in de kleuren van de regenboog à la Ziggy Stardust.

Andere originele knapen zijn een hagedis die op een draak(je) lijkt en een watersalamander met een Klingon-uiterlijk, die zo lijkt te komen uit een Star Trek-film.

Het onderzoeksgebied besloeg delen van Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. De honderden wetenschappers die er aan het werk waren, ontdekten uiteindelijk negen amfibieën, elf vissen, 14 reptielen, drie zoogdieren en 126 planten. H

et rapport maakt duidelijk dat nu een race tegen de tijd is begonnen - de pogingen om de nieuw ontdekte diersoorten van uitsterving te behoeden. Sinds het WWF in 1997 begon met jaarlijkse overzichtsrapporten is de teller van "nieuwe" fauna en flora nu opgelopen tot 2.409. (Belga)