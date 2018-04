Vijf mooie plekjes op de Waddeneilanden volgens filmmaker Ruben Smit

Natuurfilmer en ecoloog Ruben Smit is vaak op de Waddeneilanden te vinden. Hij is momenteel bezig om er zijn nieuwe film WAD te schieten. Hij weet als geen ander waar je moet zijn voor een bijzondere ervaring in het mooiste natuurgebied van Nederland. Ruben Smit zet zijn 5 unieke hotspots voor jou op een rij:

1. Het Posthuyswad op Vlieland

Vanaf de vogelkijkhut op de Dodemansbol heb je een voortreffelijk uitzicht over de Waddenzee. Kom hier vooral bij opkomend tij want dan is het de ideale plek om bergeenden, eidereenden en rosse grutto's te spotten. In mei en augustus zie je er bovendien grote groepen groenpootruiters en andere steltlopers. Ook op de grond kun je dieren bewonderen. In het voorjaar en in de zomer zie je hier dikwijls zandhagedissen. Verderop aan de rand van de Kroonpolders sta je versteld van de weidsheid van het gebied.

2. De Noordsvaarder op Terschelling

De Noordsvaarder is een zeer dynamisch natuurgebied aan de zuidwest zijde van het dorp West Terschelling. Je kunt bijna direct vanaf de veerboot de Noordsvaarder intrekken. De duinen zijn prachtig, zeker de twee 'poortwachters' die bij hoogwater deels onder stromen.

Kijk je vanaf het strand in westelijke richting over de Noordzee, dan zie je er op een zandbank (Engelse Hoek) tientallen zeehonden liggen. Heb je geen zin in een lange wandeltocht? Dan kun je halverwege al genieten van een geweldig uitzicht over de Waddenzee en over de Noordzee. Vooral de zonsondergang is hier magisch.

3. Het Oerd op Ameland

Het Oerd is één van de mooiste locaties in het hele waddengebied voor een zonsopgang. Beklim de trap achter de grote schuilhut voor een schitterend uitzicht op zowel de Noordzee als de Waddenzee zien. Bij hoog water heb je er veel kans om grote zwermen wadvogels zoals rosse grutto's, eidereenden en kanoetstrandlopers te spotten. Bij laag water heb je een geweldig uitzicht over de droogvallende platen en geulen.

4. De Balg op Schiermonnikoog

De Balg is het breedste strand van Europa en alleen goed te betreden met laag tij wanneer de oostpunt van het eiland droog komt te liggen. Aan de Noordzeezijde zie je er dan dikwijls zeehonden op zandbanken rusten.

Bovendien is dit dé plek om De Noordkromp, de oudste schelpensoort van het waddengebied, te vinden. Het is een forse schelp van soms bijna acht centimeter breed die wel vijfhonderd jaar oud kan zijn. Rondom de Balg zijn er ook vaak diverse sternsoorten in de branding aan het vissen. Ze duiken dan loodrecht naar beneden achter een golf om boven te komen met een zandspiering (een langwerpig visje).

5. Horsduinen op Texel

Aan de zuidpunt van Texel liggen de Horsduinen, ook wel de Hors genoemd. Het is een bijzonder ruig en heel dynamisch natuurgebied. In een zone van Noordoost naar Zuidwest tref je op de strandvlakte duinen van alle vormen en maten aan: van hogere, oudere duinen tot jonge, kleine duintjes. Vooral bij stormachtig weer is het gebied fantastisch, dan ervaar je pas echt de kracht van de natuur en het waddengebied in het bijzonder. Het desolate landschap is in handen van het Ministerie van Defensie, maar je mag er vrij rondlopen. Al vinden er soms wel oefeningen plaats in de richting van de kazerne.

www.wadtodo.nl

Over de Waddeneilanden

De Wadden bestaan uit vijf eilanden: Texel, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland. De Waddenzee is een erkend biologisch ecosysteem dat je alleen vindt aan de Nederlands-Duits-Deense Noordzeekust. Op de Waddenzee wisselen eb en vloed elkaar elke zes uur af, waardoor het landschap van moment tot moment verandert.

Sinds juni 2009 behoort de Waddenzee bovendien tot UNESCO Werelderfgoed en in 2016 werd het gebied ook verkozen tot mooiste natuurgebied in Nederland. Tot slot zijn auto's niet op alle Waddeneilanden toegestaan. Zo mag je op Texel, Terschelling en Ameland je wagen meenemen, maar op Vlieland en Schiermonnikoog laat je hem aan wal.