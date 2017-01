Video: schitterende timelapse van de grootste zoutvlakte ter wereld

Salar de Uyuni, met een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante kilometer, is met stip de grootste zoutvlakte op aarde. De vlakte ligt op een hoogte van 3.656 meter en vrijwel nergens ter wereld is het landschap zo vlak als hier. De hoogteverschillen zijn niet meer dan een meter. De vlakte wordt alleen onderbroken door een paar eilandjes zoals de Isla Incahuasi, die de uitgestrektheid alleen nog maar benadrukken.

De Salar de Uyuni is helemaal bijzonder wanneer er eenmaal per jaar een dun laagje water overheen ligt waardoor het een gigantische spiegel lijkt.

De beste manier om de Salar de Uyuni te ervaren is door een tour in een 4 x 4 te maken. Overnachten kan in het nabijgelegen Palacio de Sal, zoals de naam al zegt, een hotel volledig gemaakt van zout. De tafels, muren, bedden en zelfs het toilet is van zout.

De Spaanse fotograaf Enrique Pacheco maakte deze schitterende timelapse video van het Boliviaanse natuurwonder.