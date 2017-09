Vernieuwde Plantenpaleis in Plantentuin Meise geopend

De heropening van één van de grootste publieke kassencomplexen van Europa zal negen weken lang gevierd worden met een tropisch tintje.

De renovatie is een eerste grote stap in het masterplan van de Vlaamse overheid voor de Plantentuin Meise. Tegen 2026 moet de volledige renovatie van het het domein en zijn gebouwen afgerond zijn om zo de collectie van 10.000 tropische en subtropische plantensoorten en veilig onderkomen te geven.

Tot dat masterplan behoren ook twee bezoekerscentra, thematische tuinen een gloednieuw serrecomplex voor onderzoek en conservatie en een houtmuseum. "Vlaanderen investeert maar liefst 100 miljoen euro om van onze plantentuin dé botanische tuin van Europa te maken. Als toeristische attractie, maar ook als internationale wetenschappelijke referentie", vertelt Vlaams minister van wetenschap Muyters.

Negen weken feest

Om de renovatie te vieren kan het publiek de komende negen weken elke van 24 september tot 26 november ook uitzonderlijk op zondag de gloednieuwe serres bezoeken en zich in een andere wereld wanen. "De sfeer zal tropische waarden bereiken in het Plantenpaleis. Van Afrikaanse hapjes tot Zuid-Amerikaanse muziek, we brengen de tropen naar de bezoekers toe", zegt Steven Dessein, administrateur-generaal bij Agentschap Plantentuin Meise.