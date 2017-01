Twee op de drie mensapensoorten met uitsterven bedreigd

De grootste bedreiging voor de 504 primatensoorten die we vandaag kennen is de mens.

Die zet enorme druk op de habitat van de dieren onder meer door industriële landbouw, rundveehouderij, houtkap, olie- en gaswinning, mijnbouw, damprojecten en de aanleg van rijwegen.

Ook de illegale jacht op primaten, de klimaatverandering en de bevolkingstoename vormen een bedreiging, zeggen de wetenschappers in de studie.

In gebieden waar veel primaten wonen zal de druk op hun leefgebied nog toenemen want het bevolkingsaantal van 5,1 miljard mensen in 2010, zal tegen 2050 aangegroeid zijn tot 7,3 miljard mensen.

Verwant aan de mens

Volgens de laatste gegevens is 60 procent van de primaten met uitsterven bedreigd en krimpt 75 procent van de populaties. Primaten zijn diersoorten zoals mensapen en halfapen waaronder lori's en maki's. Ze vormen de orde van de zoogdieren die het meest verwant zijn aan de mens.

Primaten leven in negentig landen in Zuid- en Midden-Amerika, het Caraïbisch gebied, Afrika, Madagaskar en Azië. In Madagaskar is 87 procent van de primatensoorten bedreigd, in Azië 73 procent en in Afrika 37 procent. In de tropische en subtropische gebieden dreigt 36 procent het niet te halen.

Primaten bieden door hun verwantschap met de mens een uniek inzicht op diens evolutie, gedrag en de bedreiging van opkomende ziektes. Daarnaast zijn primaten essentieel voor de biodiversiteit en de gezondheid van het ecosysteem. (IPS)