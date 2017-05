Toeristen moeten 1500 dollar neertellen om gorilla te zien in Rwanda

Het Wereldnatuurfonds (WWF) en Fauna & Flora International, die meewerken aan het beschermen van de gorilla's in Rwanda, verwelkomen de stap. Op die manier kan volgens hen het groeiende toerisme binnen ecologisch verantwoorde grenzen worden gehouden.

"Dit is een dappere en goede beslissing", zegt Mark Rose, directeur van Fauna & Flora International. "Hij laat zien dat de regering begaan is met goed beheer van Rwanda's kostbaarste natuurlijke bezit."

Waardevolle ervaring

Veel toeristen willen de bijzondere gorilla's in Rwanda zien, terwijl hun aantal laag is. Er leven minder dan 900 van de bedreigde gorilla's in bossen bij de grens van de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Oeganda.

Anna Behm Masozera, directeur van het International Gorilla Conservation Programme, verwacht dat zowel mens als dier baat heeft bij de tariefverhoging. "Ik hoop, en verwacht, dat internationale toeristen nog steeds naar Rwanda zullen komen en een moment met deze berggorilla's in hun natuurlijke omgeving willen ervaren."

De prijsverhoging gaat samen met een beslissing om het percentage inkomsten uit het park bestemd voor natuurbeheer en ontwikkeling in dichtbijgelegen dorpen te verhogen van 5 naar 10 procent. Ook is het de bedoeling om het extra geld te gebruiken om een meer waardevolle ervaring voor de toeristen te creëren, zegt de overheid.

Neushoorns

Begin deze maand werd ook bekend dat het Akagera-park in Rwanda opnieuw zwarte neushoorns krijgt. Als gevolg van stroperij werden in dit park sinds 2007 geen neushoorns meer gesignaleerd. De dieren worden overgebracht uit Zuid-Afrika. Eerder al werden leeuwen opnieuw geïntroduceerd in het park. (IPS)