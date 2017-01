Tanganyikameer het bedreigde meer van 2017

Het Tanganyikameer tussen Tanzania, Congo, Burundi en Zambia is het "bedreigde meer van 2017". Natuur- en milieuorganisatie Global Nature Fund (GNF) verleende die weinig benijdenswaardige eer aan het naar volume grootste meer van Afrika.

Het Tanganyikameer wordt bedreigd door vervuiling en overgebruik. Met een maximale diepte van ongeveer 1.500 meter en een lengte van zo'n 670 kilometer is het Tanganyikameer, na het Baikalmeer in Siberië, naar volume bekeken het grootste zoetwatermeer ter wereld. Ongeveer 1.500 dier- en plantensoorten hebben er hun heimat, zo'n 40 procent is alleen daar te vinden.

De groeiende bevolking van de landen rond het meer zorgt ervoor dat het te intensief wordt gebruikt, aldus GNF. "Schadelijke stoffen uit de industrie, de ambachten en huiselijk afvalwater uit steden en dorpen komen zonder enig voorbehandeling in het water terecht", zegt een verantwoordelijke van een partnerorganisatie van GNF. "Ook de scheepvaart en de generatoren en olielampen die de vissers 's nachts gebruiken, dragen bij tot de vervuiling."

Vorig jaar zette de organisatie de schijnwerpers op het Tonle Sapmeer in Cambodja. De klimaatverandering en stuwdammen hebben daar dramatische gevolgen voor het uitzonderlijke ecosysteem van het meer.