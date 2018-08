Struinnatuur wordt fors uitgebreid in Vlaanderen

Bevoegd minister Joke Schauvliege wil met het creeën van struingebieden 'meer natuur toegankelijk maken voor wandelaars, buiten de paden'.

'Ik wil mensen dichter bij de natuur brengen, door meer en betere natuur- en bosgebieden te ontwikkelen, maar ook door het belevingsaanbod uit te breiden', aldus Schauvliege. 'Zo kon er al veel meer in onze bossen gespeeld worden, nu kan je ook op veel meer plekken vrijuit wandelen of struinen.'

Geen schade voor de natuur

De nieuwe regels bepalen dat wandelaars overal in de Vlaamse natuur- en bosgebieden van het pad mogen, al mag dat niet ten koste van de natuur gaan. Op een digitale kaart op de site van het Agentschap kan nagegaan worden waar wandelaars van het pad mogen (en waar het niet mag).

Voor fietsers, mountainbikers, ruiters of andere recreanten is er geen extra struinnatuur. Hetzelfde geldt voor wandelaars die met een hond op pad zijn. Tijdelijk kan het ook dat bepaalde zones afgesloten worden omdat er een broedgeval is of een gevaarlijke situatie bij werken of stormschade.