Russische aanpak van conflicten tussen mensen en tijgers blijkt succesvol

Dat is het resultaat van het gezamenlijke tijgerbeschermingsprogramma van WWF en de Russische overheid in het Amoergebied in het Russische verre oosten, meldt WWF. Keerzijde van dat succes is wel het stijgende aantal conflicten tussen mensen en tijgers.

Volgens het rapport 'The Way of the Tiger: a WWF-report on human-tiger conflicts (HTC) in the Russian Far East' werden er 279 incidenten tussen tijgers en mensen gemeld tussen 2000 en 2016. In 57 procent van de geregistreerde conflicten ging het om tijgers die huisdieren aanvielen. Gemiddeld worden zo jaarlijks 30 stuks vee en huisdieren gedood. Er werden 26 aanvallen van tijgers op mensen gemeld, waarbij 4 mensen stierven en 14 gewond raakten. De meerderheid van deze incidenten was uitgelokt door mensen. Bij incidenten kwamen tussen 2000 en 2016 ook 33 tijgers om het leven.

Het aantal conflicten is sinds 2010 verdubbeld. 'Gezien het groeiende aantal tijgers en de toenemende menselijke activiteiten in de regio, kun je ervan uitgaan dat het er in de nabije toekomst nog meer worden', waarschuwt Pavel Fomenko, hoofd soortenbescherming van WWF in Amoer.

Conflicten tussen mensen en tijgers

Stroperij is een van de belangrijkste oorzaken van conflicten tussen mensen en tijgers, en ook de belangrijkste oorzaak van de sterfte onder de Siberische tijgers. 'Een tijger kan agressief worden als hij door jagers achternagezeten wordt of onverwacht een mens tegen het lijf loopt, maar ook als hij zijn prooi of jongen beschermt', klinkt het bij WWF. 'Tijgers kunnen ook gewond raken, door een stropersklem of geweerschot bijvoorbeeld, waardoor ze niet meer kunnen jagen op wild en gedwongen worden om te zoeken naar gemakkelijke prooien zoals vee of geketende honden.'

Het oplossen van HTC's is een topprioriteit voor WWF. In Rusland werden twee opvang- en rehabilitaitiecentra opgericht waar de conflictdieren terechtkunnen. Het land riep ook Rapid Response Teams in het leven om de conflicten snel en vakkundig aan te pakken en op te lossen.

Tussen 2000 en 2016 kwamen 24 tijgers in de opvangcentra terecht, waarvan er 13 na hun herstel weer werden vrijgelaten in het wild. Tien van hen kregen een halsband met zender om hun bewegingen te volgen en te voorkomen dat ze weer de menselijke wereld opzoeken en in conflict raken.