Raadsel van gemengde vogelzwermen in Amazonewoud opgelost

In sommige zones van het Amazonewoud troepen tientallen vogelsoorten samen. Vogels doen dat normaal niet, ze blijven bij hun soortgenoten. De Engelse versie van het spreekwoord 'soort zoekt soort' is niet toevallig 'birds of a feather flock together'.

Op de uitkijk

Onderzoekers van de San Francisco State University (VS) ontdekten de oorzaak van die ongewone diversiteit, melden ze in het vakblad Ecology. Die heeft te maken met de aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, zoals de grijskeelmierklauwier, die op de uitkijk zitten en de andere vogelsoorten waarschuwen als er gevaar dreigt.

De diversiteit komt dan ook voor in de veeleer gevaarlijke delen van het Amazonegebied, de zones waar meer roofdieren zoals haviken en valken voorkomen.

Terugtrekken

De onderzoekers kregen bevestiging van hun vermoeden door in acht gemengde vogelzwermen in Peru de grijskeelmierklauwieren te vangen. Gedurende meerdere dagen moesten de zwermen het zonder hun klokkenluiders stellen.

Al na enkele uren reageerden de zwermen. Ze trokken zich terug in dichter begroeide, moeilijker toegankelijke delen van het woud.

In enkele controlezwermen werden de grijskeelmierklauwieren meteen weer vrijgelaten: die zwermen veranderden hun gedrag niet.

De bevindingen zijn van belang voor natuurbeschermers. Deze klokkenluiders lijken geen grote impact te hebben op hun fysieke omgeving, maar doordat ze andere soorten helpen overleven, zouden ze extra aandacht kunnen krijgen in beleid voor natuurbehoud, zeggen de onderzoekers.