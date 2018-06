Oudste orang-oetan ter wereld op 62-jarige leeftijd overleden

Het overlijden van Puan heeft grote betekenis voor de kolonie in de zoo van Perth en het overleven van haar soort, aldus Holly Thompson, hoofd van de afdeling primaten.

Puan werd in 1956 geboren. Het vrouwtjesdier werd in 1968 door Maleisië aan de zoo van Perth geschonken. Puan kreeg elf jongen en telt 54 afstammelingen over de ganse wereld, onder meer in de VS, Europa, Australië en de jungle op Sumatra. Haar genen zijn verspreid over iets minder dan tien procent van de mondiale zoopopulaties. Haar jongste achterkleinzoon Nyaru is de laatste die opnieuw in de natuur werd uitgezet. In de natuur worden vrouwtjes zelden ouder dan vijftig jaar.

Puan had volgens Thompson best een onafhankelijke persoonlijkheid en hield graag wat afstand. 'Als ze ontevreden was, stampte ze met de voet.' Twee van haar dochters, vier kleinkinderen en één achterkleinzoon leven nog in de zoo van Perth.