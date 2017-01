Ook koraalrif bij Japan grotendeels dood

Uit onderzoek van de Japanse overheid in november en december op 35 plaatsen in de Sekisei-lagune blijkt nu dat 70,1 procent van het koraal is gestorven. Het wordt overwoekerd door algen en is donkerbruin geworden.

Dat is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van de hoge watertemperatuur: gemiddeld 30,1 graden Celsius tussen juni en augustus, en daarmee de hoogste sinds het begin van de metingen in 1982, en meer dan een graad boven het gemiddelde van 29 graden over de hele meetperiode.

Koralen zijn erg gevoelig voor de watertemperatuur. Als die stijgt, verdwijnt het plankton uit de koralen en verbleken de riffen. Als zo'n situatie lang aanhoudt, sterven de koralen af.

Groot Barrièrerif

Ook in het Groot Barrièrerif in Australië, met een lengte van 2300 km het grootste ter wereld, is de situatie bijzonder ernstig. Midden vorig jaar bleek uit grootschalig onderzoek per vliegtuig dat maar 7 procent van het rif nog gezond is.

De overige 93 procent is in meerdere of mindere mate getroffen door verbleking. In het centrale en zuidelijke deel valt de schade mee, en zijn de koralen matig tot licht getroffen. Maar bij 316 riffen, vrijwel allemaal in het noordelijke deel, is er sprake van ernstige verbleking, waarbij 60 tot 100 procent van het koraal is getroffen. (IPS)