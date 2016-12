Noord-Holland test duurzaam fietspad met gras en glas

De nieuwe techniek houdt in dat het grind in betonplaten vervangen wordt door glasschuim. Glasschuim wordt uit restglas gewonnen en is licht, vormstabiel en verouderingsbestendig.

Het olifantsgras vervangt de wapening van het staal, waardoor de betonplaten een stuk minder wegen. Tijdens de groei van olifantsgras wordt CO2 aan de omgeving onttrokken, stelt de provincie Noord-Holland. Daarnaast is het materiaal veel lichter dan baksteen of beton. Het materiaal wordt na verloop van tijd steenachtig, waardoor het niet meer kan rotten.

Oude trambaan

Volgend voorjaar wordt het proeffietspad aangelegd en wordt onderzocht of de methode een goedkoop alternatief is voor reguliere bouwmethodes. De testperiode zal een jaar duren. Dat is nodig om alle gebruiks- en weersinvloeden op de stabiliteit en sterkte van het nieuwe fietspad te testen.

Het fietspad komt op een traject van een oude trambaan tussen Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam en Monnickendam aan de Gouwzee.

De aanleg van een klassiek fietspad is onderzocht geworden maar bleek te duur door de slechte ondergrond. Om na te gaan of er een goedkopere en eenvoudigere oplossing mogelijk is, wordt de proef gedaan met deze innovatieve constructie.

