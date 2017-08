Nieuw boomkroonpad geopend in het Tsjechische Reuzengebergte

Tsjechië heeft de meeste boomkroonpaden ter wereld. Het eerste boomkroonpad werd geopend in Lipno in 2012, gevolgd door een pad in Dolní Morava. Bijzonder aan die uitzichttoren is dat het vaak in de wolken ligt. En nu heeft Janské Lázne in het Reuzengebergte ook een boomkroonpad, het hoogste en langste van allemaal.

Bewonder het bos vanaf de boomwortels tot aan de top

Het pas is toegankelijk voor iedereen, ook rolstoelgebruikers. De route begint vijf meter onder de grond. In een ondergrondse ruimte worden bezoekers geïnformeerd over het complexe wortelsysteem van boomsoorten in het Reuzengebergte en de diersoorten die er leven.

De loopbrug brengt bezoekers tot 24 meter hoogte. Het pad is 1.511 meter lang en daarmee het langste boomkroonpad in Europa. Op het pad kom je via informatiepanels van alles te weten over de inheemse flora en fauna. De observatietoren is 45 meter hoog en biedt een indrukwekkend uitzicht over de 150 jaar oude bomen van Krkonose. Vanaf de top kan je dezelfde route terug te nemen of naar beneden glijden via een reusachtige glijbaan van 50 meter.

Volwassen betalen 220 CZK (8,50 euro) en kinderen van 3 t/m 14 kosten 180 CZK (7 euro). Het pad is te bereiken via een kabelbaan, met de bus, op de fiets of wandelend. Het pad is het gehele jaar geopend behalve op 24 december.