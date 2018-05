In het Oost-Vlaamse Sint-Martens-Latem heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het natuurpark Latemse Meersen ingehuldigd. Een ecologisch waardevol en beschermd natuurgebied in de streek tussen Gent en Deinze. Door de Latemse Meersen en de verderop gelegen Keuzemeersen te verbinden ontstaat natuurpark 'Levende Leie', met een oppervlakte van 1.200 hectare een van de grootste natuurparken van Vlaanderen.

Verschillende overheden en natuurverenigingen sloegen de handen in mekaar voor de ontplooiing van de Latemse Meersen, een project waaraan bijna twintig jaar is gewerkt. In een eerste fase werd het oorspronkelijk landschap hersteld en werden wandelpaden aangelegd. Een populierenbos werd omgevormd tot een standplaatseigen valleibos en enkele natte biotopen werden hersteld.

Wandelpaden

Later werden de Keuzemeersen in Drongen heringericht als broedgebied voor weide-, water- en moerasvogels. De meersen evolueren zo naar een natuurlijk ogend rivierlandschap met grasland, bomen en struiken, moeras en oevers. Het bestaande wandelpad op de Leieoever kreeg een verbinding waardoor wandelaars in een lus het gebied kunnen verkennen.

In de slotfase werd de Meersbeek in de Latemse Meersen aangepakt. Een dikke sliblaag werd verwijderd en ook hier kwam een wandelverbinding.

In totaal hebben de natuurinrichtingswerken 663.000 euro gekost, een bedrag dat voornamelijk gefinancierd is door de Vlaamse overheid (553.000 euro) met steun van de gemeentebesturen van Sint-Martens-Latem (107.000 euro) en Gent (2.700 euro). De Vlaamse overheid investeerde ook 700.000 euro voor de aankoop van gronden.