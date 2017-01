Nachtelijke wandeling tussen de Redwoods in Nieuw-Zeeland

De Rororua Redwoods liggen in het Whakarewarewa Forest op het Noordereiland. Hier kan je op een hoogte tot 12 meter over 23 houten hangbruggen tussen de boomtoppen wandelen. Je ziet de bijzondere 115 jaar oude Redwoods zo vanuit een heel ander perspectief, zoals een vogel of een ander dieren die in de boomtoppen leven.

Nergens te wereld is zo'n lange 'treetop canopy' als deze in Nieuw-Zeeland. De attractie trekt ondertussen al zo'n half miljoen bezoekers per jaar. Nu is er een extra reden om de Rororua Redwoods te bezoeken.

De designer en natuurbeschermer David Trubridge heeft dertig verlichte kunstwerken, telkens van 2,5 meter groot, ontworpen. Inspiratie vond hij bij de inheemse Nieuw-Zeelandse vogels zoals de ruru (een soort uil), de miromiro (soort pimpelmees) en de karearea (soort valk). Daarnaast zorgen veertig kleurrijke lichtspotjes die op verschillende hoogten tussen de bomen hangen voor een feeërieke sfeer.

In de zomer is het verlichte bos geopend tot 23 uur, in de winter tot 20 uur.