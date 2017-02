Muur van Trump tussen VS en Mexico brengt tientallen diersoorten in gevaar

De wilde dieren gebruiken het ecosysteem dat zich aan beide kanten van de grens bevindt. Sinds 2006 zijn al over een lengte van 1.100 kilometer, langs 30 procent van de grens, barrières aangebracht. De nieuwste plannen van Trump moeten leiden tot de bouw van een fysieke muur die onmogelijk te passeren is.

"Dat zal grote problemen opleveren voor wilde dieren", zegt Jesse Lasky, onderzoeker aan de Pennsylvania State University in de VS. Hij is auteur van een studie uit 2011 waarin gewaarschuwd wordt dat meer dan vijftig diersoorten lijden onder de bestaande scheiding. De studie stelt dat nog meer dieren er last van krijgen als de barrières worden uitgebreid. Momenteel zijn die nog onregelmatig en variëren ze in omvang en vorm.

Lasky legt uit dat het scheiden van de ecosystemen in dit droge gebied bij de grens een belemmering is voor het paargedrag en de zoektocht naar water door de dieren. Ook wordt het jachtterrein erdoor verkleind, herkolonisatie in verschillende gebieden gehinderd en vermindert het de genetische diversiteit van de gescheiden soorten.

De poema, de Mexicaanse wolf, de zwarte beer en het stekelvarken zijn enkele van de dieren die bij de grens in gevaar kunnen komen.

Klimaatverandering

Er is bewijs dat muren mensen er niet van weerhouden de grens over te steken. Een Britse studie uit 2014 geconcludeert dat muren de bewegingen van dieren beperken, maar niet die van mensen.

Jamie McCallum, oprichter van consultancybureau Transfrontier International en auteur van de studie, zegt dat de muur onbedoeld schade toebrengt aan het dierenleven, en juist niet doet waarvoor hij bedoeld is. Hij wijst erop dat mensen die wanhopig zijn ingenieuze oplossingen bedenken om barrières te omzeilen. Dieren zijn niet in staat dat te doen.

Rurik List, ecoloog aan de Autonome Metropolitaanse Universiteit in Mexico, bestudeert het grensgebied al sinds 1993. Hij bevestigt dat een ondoordringbare muur de bewegingsvrijheid van dieren ernstig beperkt en daarmee ook de mogelijkheden van dieren zich aan te passen aan de klimaatverandering. Lasky uit dezelfde zorg, verwijzend naar veranderende hydrologische patronen in de regio, zoals neerslag.

"We weten dat bizons door het prikkeldraad breken als ze de grens over willen. Daardoor geven ze ook kleinere dieren de gelegenheid over te steken. Als er een muur komt, is dat niet meer mogelijk", concludeert List. (IPS)

Bron: SciDev.net