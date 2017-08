Van 50.000 halverwege de 19e eeuw tot slechts 136 in 1975, leven er nu weer 800 grizzlyberen in het Greater Yellowstone ecosysteem in de VS. Als het aan de huidige regering ligt, genoeg om het iconische dier uit de wet op de bedreigde diersoorten te halen.

