Luxe safari's en jacht zorgen voor veel spanningen in de Seregenti

De spanningen aan de rand van de wereldberoemde Serengeti nemen toe door de populariteit van wildsafari's en de jacht. In naam van milieubescherming zijn al honderden huizen in vlammen opgegaan en duizenden mensen verdreven van het land van hun voorouders, stelt het Oakland Institute. In werklelijkheid gaat het volgens de denktank om maatregelen die de safaribedrijven ten goede komen en rijke toeristen de mogelijkheid geven om het Afrikaanse wild te zien of te bejagen.

Arabische jacht

Het rapport focust vooral op de impact van twee buitenlandse bedrijven die erg luxueuze safari's aanbieden: het Amerikaanse bedrijf Thomson Safaris en Ortello Business Corporation (OBC) uit de Verenigde Arabische Emiraten, dat reizen organiseert voor de koninklijke familie en haar gasten.

'Het toerisme is een van de snelst groeiende sectoren geworden in de Tanzaniaanse economie en de aanleg van safari- en wildparken brengt grote schade toe aan de levens van de Masai', zegt Anuradha Mittal, directeur van het Oakland Institute. 'Maar dit rapport gaat niet over een specifiek bedrijf, het is een realiteit voor veel inheemse bevolkingsgroepen overal ter wereld. Op te veel plaatsen werken regeringen, bedrijven en soms zelfs grote milieugroepen samen om inheemse bevolking te verdrijven en zelfs te doen verdwijnen.'

Het probleem in Tanzania heeft zijn wortels in de jaren 1950, toen een aantal milieubeschermingswetten de Masai van hun traditionele leefgebied verdreven. Sindsdien hebben bijkomende wetten hun graas- en landbouwrechten verder ingeperkt, zegt het rapport, met honger tot gevolg.

Landingsbaan

'Volgens de Tanzaniaanse overheid zijn deze wetten er gekomen om de ecosystemen te beschermen', zegt Elizabeth Fraser, een van de auteurs van het rapport. 'Maar vervolgens laat ze bedrijven als OBC toe om een privé-landingsbaan aan te leggen op datzelfde land. Dat is geen milieubescherming, het is de complete vernieling van de levens van de inheemse bevolking.'

Het bedrijf Thomson Safari's heeft gereageerd op het rapport en ontkent de aantijgingen met klem. Zusterbedrijf Tanzania Conservation Limited werkt enkel met lokale Masai als medewerkers en laat vee toe op zijn domeinen om er te drinken, zegt het bedrijf in een reactie aan de Britse krant The Guardian. Het werkt ook samen met de lokale bevolking en de overheid om de savanne te herstellen.