Klimaatwetenschappers: 'Extreme hittegolf heeft direct verband met klimaatverandering'

De hittegolf die Europa leidde ondertussen tot de enorme bosbranden in Griekenland die al aan 79 mensen het leven kostten. Het land kampt met een brandrisico dat 43 procent hoger ligt dan gemiddeld en riep al internationale hulp in.

Schuld van de mens

Hoewel een individueel weerfenomeen moeilijk rechtsreeks te linken is aan de klimaatverandering, laten klimaatwetenschappers er geen twijfel over dat de klimaatverandering een cruciale rol speelt.

Ze waarschuwen al jaren dat intense hittegolven de norm zullen worden naarmate de gemiddelde temperatuur opwarmt, en de huidige hittegolf past duidelijk in dat plaatje.

'Niemand zou in het minst verrast moeten zijn dat we nu te maken krijgen met zeer ernstige hittegolven en de gevolgen ervan in veel delen van de wereld', zegt Rowan Sutton, klimaatwetenschapper aan de University of Reading in de Britse krant The Independent. 'Een toename de frequentie en ernst van hittegolven is al tientallen jaren een ruim onderbouwde voorspelling in de klimaatwetenschap.'

'Er is geen enkele twijfel dat de menselijke invloed op het klimaat een grote rol speelt in deze hittegolf", zegt ook hoogleraar Myles Allen, klimaatwetenschapper aan de Universiteit van Oxford. Ook vroeger, toen de aarde koeler was, kwamen hittegolven wel voor, maar de klimaatverandering vergroot de kans aanzienlijk.

Sutton maakt zich weinig illusies over de komende decennia: 'De opwarming van de aarde zal toenemen en er zullen nog veel meer hittegolven volgen, sommige nog ernstiger dan wat we vandaag zien.'

Vijf voor twaalf

Voor klimaat- en milieuorganisaties is het duidelijk dat de strijd tegen de klimaatverandering dringend opgevoerd moet worden. 'De huidige situatie in Europa toont dat we de impact van de opwarming nu dichter bij huis voelen', zegt Nicolo Wojewoda van 350.org Europe. 'We zijn terechtgekomen in een ernstige, dodelijke situatie en toch blijven onze politici hun klimaatbeloften negeren. De laatste gebeurtenissen tonen dat we klimaatactie niet langer kunnen uitstellen."

Een gelijkaardige reactie is te horen bij Greenpeace. 'We leven mee met de mensen overal ter wereld die lijden onder deze groeiende tragedie', zegt Bunny Mcdiarmid, directeur van Greenpeace International. 'Hoewel vele complexe factoren meespelen bij extreem weer, sluit wat we nu meemaken aan bij de voorspelingen van een veranderend klimaat.'

'De wereldwijde opmars van vernietigende hittegolven wijst op de klimaatverandering als duidelijke factor - en we zitten nu nog maar aan een gemiddelde klimaatopwarming van 1 graad Celsius. Je mag niet denken aan wat we zullen meemaken bij een opwarming boven 1,5 of 2 graden. We moeten de klimaatverandering dringend een halt toeroepen om nog erger te voorkomen.'