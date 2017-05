Een slechtvalk die haar jongen voedt in een nest bovenop de Tappan Zee Bridge in New York en een visarend die jaar nest bouwde boven de sportvelden van de University of Florida. De drukke bezigheden van deze roofvogels kan je live volgen via de live bird webcams van Earth Cam.

Je krijgt een kijkje van heel dichtbij in het leven van deze mooie vogels zonder dat je ze lastig valt. Je hebt de keuze uit negen nesten verspreid over de VS.