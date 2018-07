Inventieve oplossing: dood koraal moet Groot Barrièrerif nieuw leven geven

'Het idee is om koraalpuin te verzamelen op de zeebodem, het te wikkelen in netten met natuurvezels en zo een stabiele basis te vormen voor nieuw koraal', zegt hoogleraar Tom Baldock van de School of Civil Engineering. 'Die artificiële 'bommies' kunnen zo geplaatst worden dat ze andere delen van het rif beschermen tegen golfschade door cyclonen.'

Algen

Bedoeling is dat de netten het lang genoeg uithouden om de vorming van speciale algen op het puin mogelijk te maken. Die zorgen ervoor dat het koraal zich gaat binden en uit zichzelf een stabiele laag wordt als de netten afbreken. De algen scheiden ook chemicaliën af die vrij zwemmende koraallarven aantrekken en creëren zo de ideale voedingsbodem voor nieuw koraal.

Volgens medeonderzoeker Peter Mumby is het belangrijk om de overlevingskansen van koraal te maximaliseren, die te maken krijgen met de klimaatverandering en de verzuring van de oceanen. 'Koraalpuin stabiliseren zal een van de meest effectieve manieren zijn om dat proces te bespoedigen na grote verstoringen', zegt hij.

Delen We willen niet dat de netten een nadelig effect hebben op het lokale milieu

Inheemse bevolking

Het team hoopt dat de strategische plaatsing van de 2 meter dikke bommies het herstel van beschadigde stukken kan versnellen, een habitat kan creëren voor vissen en de bestaande koralen kan beschermen tegen verdere schade.

Het team wil nu samenwerkingen met inheemse gemeenschappen om een natuurlijke vezel voor de netten te ontwikkelen. 'We willen niet dat de netten een nadelig effect hebben op het lokale milieu', zegt Baldock. 'Door samen te werken met de traditionele bewoners kunnen we er zeker van zijn dat we het mariene milieu beschermen en tegelijk nieuwe groei stimuleren.'