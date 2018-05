In beeld: het nieuwe nationale park in Denemarken

Kongernes Nordsjælland National Park (letterlijk vertaald betekent het Koningen van Noord Zeeland) wordt het zesde nationale park in Denemarken wanneer je Northeast Greenland National Park in Groenland ook meetelt. De naam verwijst naar de populariteit die het natuurgebied in het verleden genoot onder koningen en andere edellieden.

Naast enorme bossen waar eeuwenoude eiken groeien, meren, weilanden en zandstranden kan je ook verschillende prehistorische opgravingen in het ruim 25.000 hectare grote park bekijken.

Dankzij de dichte vegetatie in de bosgebieden, leven er meer dieren dan waar ook in Denemarken. Zo komen er allerlei soorten herten voor, maar ook dassen, adelaars en buizerds.

Het nieuwe nationale park is gemakkelijk met de auto, op de fiets of zelfs te voet te bereiken vanuit Frederiksværk, Hillerod en Fredensborg. Het nationale park wordt op 28 mei officieel ingeluid met een ceremonig in het Esrum klooster op 29 mei.