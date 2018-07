In beeld: de maansverduistering in al haar pracht

Bij een maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan, waardoor de maan verduistert. Het beste zicht van de maansverduistering was weggelegd voor Oost-Afrika.

De maan kreeg tijdens de verduistering een rode tint en wordt daarom ook wel 'bloedmaan' genoemd. De maan kreeg een rode kleur omdat een stukje van het licht van de zon door de atmosfeer van de aarde ging en werd afgebogen naar de maan. Rood licht heeft een langere golflengte dan andere kleuren en gaat daarom makkelijker door de atmosfeer.

Het spektakel was erg bijzonder, want het was de langste totale maansverduistering van deze eeuw. Het is wachten tot zes augustus 2036 voor de volgende lange maansverduistering. Die zal vijfennegentig minuten duren.