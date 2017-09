Het vernieuwde Zwin: internationale luchthaven voor vogels

Paspoort

's Lands oudste natuurreservaat profileert zich voortaan als 'internationale luchthaven voor vogels'. Ook in het bezoekerscentrum: u ontvangt er een Zwin-paspoort met een chip en een bord vermeldt er de vertrekkende en aankomende 'vluchten'. Vervolgens leren infokiosken, interactieve games en een vogelvluchtsimulator u alles over de vogels in het Zwin en de vogeltrek.

De snufjes zijn het werk van het Zwevegemse Ocular, dat ook de multimedia van het In Flanders Fields Museum in Ieper en het Joods museum in Polen verzorgde. Het zwartgekleurde gebouw, geïnspireerd op de met teer bedekte Zeeuwse schuren, bevat een bistro en een uitkijkplatform, beide met panoramisch uitzicht.

Bunker

In een duinwand in het park plaatsten architecten Klaas Goris en Ralf Coussée een kijkcentrum, dat versmelt als een bunker van de Atlantikwall met het landschap. Grote ramen en telescopen laten er toe om bij alle weersomstandigheden het leven in het park te observeren.

De architecten (in Gent ook verantwoordelijk voor de nieuwe bibliotheek De Krook en de renovatie van de Belgacomtoren) trokken rond de houten kern vijf betonnen wanden op. In het bezoekerscentrum pakten ze het net omgekeerd aan, naar eigen zeggen alsof ze een jas binnenstebuiten keerden.

Wandelparcours

In het park zelf werden de oude paden, gebouwen en vogelkooien vervangen door een waterrijk landschap met een nieuw wandelparcours. Dat moet de oude zeearm tussen Brugge en de Noordzee nog aantrekkelijker maken als broed- en pleisterplaats voor zilverreigers, ooievaars, lepelaars, veldleeuweriken, aalscholvers en torenvalken - om maar enkele passanten te noemen.

Luisterduin

Andere voorzieningen in het park omvatten zeven themahutten die u dichter bij de vogels brengen, een luisterduin met vogelgeluiden (de klankman van de Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough verzorgde de soundtrack) en een ooievaarstoren, waar u hun nesten kunt observeren.

Uitbreiding

Momenteel wordt de Zwingeul verbreed en verdiept. Dat moet de verzanding tegengaan en meer zeewater laten binnenstromen, zodat er opnieuw slikken en schorren verschijnen. Dankzij uitbreidingswerken zal het Zwin tegen 2019 bovendien 120 hectare groter zijn. Ter bescherming van het natuurgebied en voor de vele wandelaars en fietsers komt er ook een nieuwe dijk. Op deze nieuwe dijk wordt een pad gelegd van vier kilometer voor recreanten.

Multimedia speelt sleutelrol in bezoekerscentrum Zwin

In het nieuwe bezoekerscentrum van het Zwin staat beleving centraal, onder meer via een reeks games waarbij de bezoekers in de huid - pardon : het verenpak - kruipen van de bekendste bewoners van het Zwin. Het multimediale luik is een ontwikkeling van het Belgische bedrijf Ocular.

Nicolas Vanden Avenne,zaakvoerder Ocular: "Via diverse experiences maak je kennis met de vogels van het Zwin. We ondersteunen de beleving met infokiosken, video en interactieve games."

Het Zwin was ooit de zeearm die Brugge met de Noordzee verbond. De zeearm verzandde en er ontstond een uitgestrekt natuurgebied met een kreeksysteem: schorren en slikken, stranden en duinen. De voorbije jaren vonden in het Zwin belangrijke werkzaamheden plaats. De Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerden er een nieuw natuurcentrum.

De grootste blikvangers zijn het bezoekerscentrum en het kijkcentrum, waar het publiek kennis kan maken met de natuur van de Zwinvlakte: 180 hectare in Knokke-Heist en 27 hectare in Nederland. Het nieuwe Zwin profileert zich als 'internationale luchthaven voor vogels'. Het gebied is al eeuwen een belangrijke broed- en pleisterplaats en bevindt zich op de trekroute van diverse vogelsoorten. De scenografie van het nieuwe bezoekerscentrum is een realisatie van Madoc uit Gent. Het multimediale luik van het project was in handen van Ocular.

"Via vijf experiences maak je kennis met de vogels van het Zwin", vertelt Nicolas Vanden Avenne, zaakvoerder van Ocular. "Je leert er hoe ze leven, wat ze eten, hoe ze vliegen, welke gevaren ze ontmoeten tijdens hun trektocht en hoe ze zich voortplanten." Elke experience is ingevuld met filmpjes, infokiosken en interactieve games, te bekijken en te beleven via videowalls en infokiosken met aanraakschermen. In het bezoekerscentrum kun je je zo inleven in het dagelijkse bestaan van tien vogelsoorten die typisch zijn voor het Zwin, zoals de ooievaar, lepelaar en grutto.

"Je checkt in als één van die vogels, waarna je doorheen het parcours informatie krijgt over het leven van 'jouw' vogel", zegt Nicolas Vanden Avenne. Dat gebeurt onder meer via de interactieve games, waarmee je onder andere leert vliegen en waarmee je de vogel doorheen allerlei gevaren moet loodsen. Tot slot is er ook een game waar je kennis maakt met het nest en de eieren van de vogel. (Dries Van Damme)