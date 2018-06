Het gaat de goede kant op met het tweede grootste rif ter wereld

Het Barrièrerif van Belize is het grootste koraalrif ter wereld na het Australische Groot Barrièrerif. Dat het WWF het nu van de lijst haalt, is het gevolg van een aantal beschermingsmaatregelen door de regering van Belize.

Seismische tests

In en rond het koraalrif leven bijna 1.400 soorten, waaronder karetschildpadden en groene zeeschildpadden. Jarenlang dreigde onherstelbare schade door kustontwikkeling en plannen voor olieboringen.

In oktober 2016 gaf de regering toestemming voor seismische tests op een afstand van 10 kilometer van het rif, met het oog op mogelijke oliewinning. Dat leidde tot hevige protesten natuurbeschermingsorganisaties.

Die protesten hebben volgens het Wereldnatuurfonds succes gehad. 'Er is een grote omslag geweest ten opzichte van achttien maanden geleden, toen het rif bedreigd werd door seismische tests. Inwoners van Belize kwamen op voor het rif, met steun van honderdduizenden mensen wereldwijd', zegt Marco Lambertini, directeur van WWF Internationaal.

Mangrovebossen

De regering van Belize heeft in de afgelopen anderhalf jaar maatregelen genomen om het rif te beschermen tegen directe bedreigingen. In december 2017 werd een verbod aangenomen op olieboringen. In juni van dit jaar volgden extra maatregelen om de mangrovebossen van het land te beschermen.

Het rif heeft ook een belangrijke economische waarde voor Belize. Zo'n 190.000 mensen verdienen een inkomen met visserij en toeristische activiteiten rond het rif.