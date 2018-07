Grote natuurbrand nadert Yosemite Park

De brand, door het California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire), 'Ferguson' gedoopt, woedt in het gebergte Sierra Nevada en kostte al aan één brandweerman het leven. Twee collega's raakten gewond.

Ferguson ontstond vrijdag 13 juli in de county Mariposa. De brand legde al bijna 5.300 hectare in as en is voor slechts vijfprocent onder controle. Volgens Cal Fire bedreigen de vlammen in totaal 108 gebouwen en is in sommige gebieden de stroom uitgevallen.

Ondertussen blijft het vuur groeien. Meer dan 1.500 brandweerlieden zijn ingezet. 'De warme en droge omstandigheden en het steile terrein vormen een uitdaging voor de brandweermannen', luidt het. In een handvol gebieden is een verplicht evacuatiebevel van kracht.

Niet alleen Californië, maar ook andere delen van de Verenigde Staten worden geteisterd door vuur. In Alaska bestrijdt de brandweer achttien grote branden, terwijl in Idaho en Colorado respectievelijk tien en zeven natuurbranden woeden.