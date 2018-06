Grote baas Krugerpark gaat zelf mee achter stropers aan

De ceo van de Zuid-Afrikaanse Nationale Parken (SANParks) Fundisile Mketeni was officieel op bezoek in het Kruger Nationaal Park in het noordoosten van Zuid-Afrika. Hij was onderweg om de westelijke grens van het Krugerpark te observeren toen zijn helikopter werd gevraagd om bijstand te verlenen aan rangers op de grond.

De rangers waren op zoek naar drie mannen die verdacht werden van stroperij in de afdeling Tshokwane van het park.

Gevat

Met de hulp van een vliegtuigje en de helikopter waarin Mketeni zat, konden de drie stropers gelokaliseerd en uiteindelijk ook gevat worden. Tijdens hun arrestatie waren de stropers in het bezit van jachtgeweren, munitie, stroperijmateriaal en een vers paar neushoornhoorns. Later werden ook de resten van het gedode dier aangetroffen.

'Het is droevig om het karkas te zien van een prachtig dier dat enkele uren eerder nog vrij rondliep in het Krugerpark maar werd gedood door hebzuchtige criminelen', zei Mketeni kort na afloop van de achtervolging. 'Het was een voorrecht om de toegewijde rangers en hun Air Wing-collega's te mogen bijstaan en helpen bij het vatten van deze verdachten, die geen respect hebben voor onze wetten.'

'We hopen dat het gerecht strenge straffen uitspreekt als hun schuld wordt bewezen en dat dit een waarschuwing mag zijn naar anderen', zei hij nog.

De drie verdachten zullen worden voorgeleid op verdenking van stroperij.