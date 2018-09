'Grootste strooppartij van olifanten in Afrika' vond zojuist plaats in Botswana

De natuurbeschermers van de actiegroep Elephants Without Borders troffen de karkassen de afgelopen weken aan in de buurt van een natuurreservaat. Het gaat om de grootste strooppartij van olifanten in Afrika, zeggen zij. In hetzelfde gebied werden de afgelopen weken ook vijf erg zeldzame witte neushoorns gedood voor het ivoor van hun slagtanden.

Botswana heeft met ongeveer 135.000 olifanten de grootste populatie van de dieren ter wereld. Stropers zijn er de laatste jaren weer meer actief, omdat de regering minder middelen en mensen inzet om de dieren te beschermen. Dit voorjaar besliste de regering nog dat de antistroperijeenheid van het land moest worden ontwapend.